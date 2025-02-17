У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" 24 Канал пояснить, чому вислів "обещаного ждут три года" чужий, та як його замінити.

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Що таке "жданики"

Усі певно чули вислів "обєщаного три года ждут" чи український дослівний переклад – "обіцяного три роки чекають". Вислів означає – не дочекатися обіцяного або розчаруватися в обіцянці, або ж не треба вірити цьому слову, чи людині, яка його дала.

Але це не повна версія фразеологізму, він має продовження – "обіцяного три роки чекають, а на четвертий – забувають (відмовляють)". Однак цей фразеологізм російський, і його влучно можна замінити на український варіант – "жданиками годувати".

А ще можна сказати:

Чекай собачко, здохне конячка, матимеш м'ясо;

Казав пан кожух дам, та слово його тепле;

Казав (казала), та не зав'язав (зав'язала);

Обіцянка – цяцянка.

А от вираз "жданики поїсти", означає розчаруватися в чомусь, втратити надію – "ждали, ждали – та й жданики поїли (погубили)".

Що ж за дивне слово "жданики" чи "пожданики" – це давня версія слова обіцянка. Походить воно від слова "ждати" – чекати.

І ще – в українській мові обіцЯнка – наголос на літеру "Я".

Що таке жданики: дивіться відео

Звідки взялись три роки

Чому саме "три роки", звідки взялася саме ця цифра, а цьому є кілька пояснень:

Версія 1. Біблійне походження. Книга пророка Даниїла містить такі слова: "Блаженний той, хто очікує і досягає тисячі трьохсот тридцяти п'яти днів (1335)". Якщо цю цифру поділити на 365 (кількість днів у році) вийде 3 роки.

Версія 2. Символізм цифри 3 у фольклорі – три брати у казках, триголовий Змій-Горинич.

Версія 3. Кріпацька. Про перехід кріпаків на Юр'єв день до іншого пана. Спочатку це дозволялося раз у рік, а потім – раз у 3 роки. Але пан міг передумати й не дозволити перехід, не відпустити своїх кріпаків. Інша форма вислову – "ось тобі бабо і Юр'єв день".

Українці не сильно вірили обіцянкам, а тому мають кілька прислів'їв на цю тему:

Обіцянка – справа не хитра.

Обіцянка – далека родичка дулі.

Обіцянка – те саме, що брехня.

Від солодких обіцянок дупи злипаються.

А якщо твердо намагалися виконати сказане, то – "давали слово" і намагалися його не "ламати". "Зламане слово" – невиконана обіцянка – найбільша ганьба.

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