"Доказ воєнних злочинів": росіяни понищили Офіс національного антарктичного наукового центру

Українці продовжують відновлювати пошкоджені та знищені російськими ракетами об'єкти інфраструктури у нашій державі. Серед них – чимало закладів освіти.

Так, під час ракетного терору України Росією зазнав ушкоджень і офіс Національного антарктичного наукового центру в центрі Києва. На щастя, ніхто із працівників не постраждав.

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Росіяни понищили офіс Національного антарктичного центру

Фахівці центру змогли потрапити до офісу лише 12 жовтня. Там вони побачили, що потужна вибухова хвиля вибила усі вікна будівлі. У внутрішніх бетонних перегородках – тріщини. Також розбиті групові портрети українських антарктичних експедицій. Дані на серверах та унікальні паперові архіви при цьому збереглися.

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" уже повідомили усі антарктичні станції про руйнування офісу центру. Усе задля того, аби сповістити міжнародну спільноту про черговий доказ воєнних злочинів росіян.

На сьогодні співробітники центру працюють онлайн.

Як зараз виглядає офіс Національного антарктичного наукового центру



Як зараз виглядає офіс Національного антарктичного наукового центру / фото МОН

Які ще заклади освіти у Києві понищені через ракетний удар Росії 10 жовтня

Значних пошкоджень зазнав Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У приміщеннях Жовтого корпусу університету вилетіли вікна та двері. Також є значні руйнування і всередині приміщення вишу.

Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – і Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор бібліотеки Олег Сербін розповів, наскільки серйозними є руйнування. В основному у будівлі пошкоджені вікна, двері та стіни. Книги при цьому вціліли, адже скло летіло поміж рядами. На відновлення бібліотеки потрібні значні кошти.

Через ракетний удар Росії також сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.

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Ракетний обстріл Києва: коротко