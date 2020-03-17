Одеський університет виганяє студентів з гуртожитків: причина
Ректор Одеського національного університету імені Мечникова доручив деканам факультетів протягом 16-17 березня максимально звільнити місця в гуртожитках.
Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на пресслужбу університету.
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Керівництво університету таким чином хоче запобігти поширення коронавірусу серед студентів.
Доручаю деканам факультетів, заступникам деканів з виховної роботи разом з дирекцією студмістечка, студентським самоворядуванням протягом 16 та 17 березня забезпечити максимальне вивільнення місць проживання у гуртожитках,
– йдеться у розпорядженні ректора університету.
В гуртожитках дозволяють лишитись лише іноземцям, внутрішньопереміщеним громадянам, та студентам, які поєднують навчання в аптеках або продуктових магазинах.
Також в університеті усі вступні іспити до аспірантури, які були заплановані на березень – скасовані. Всі комунікації переносяться в онлайн-режим, ректори, проректори працюватимуть лише половину робочого дня.
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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання.
Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.