Про це заявила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Главком".

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Чому українські учні вчать за кордоном російську

Головна освітянка Світового Конґресу наголосила, що українські діти дуже часто обирають російську мову у школах країн перебування, щоби підвищити свої результати із зовнішнього незалежного оцінювання.

Вони вже вчаться мовою країни, де перебувають, а як першу іноземну мову вивчають зазвичай англійську. І щоб спростити собі завдання, замість другої іноземної мови – французької, польської чи італійської, – вони вибирають російську мову, яку чули, знають і яка полегшує їм завдання,

– уточнила вона.

Любчик при цьому наголосила: щоб унеможливити вивчення російської і дати дитині обрати українську, Україна повинна працювати над тим, щоб запровадити навчальну дисципліну "українська мова як іноземна" у переліку навчальних предметів за вибором у країні перебування учня.

Це зумовить, по-перше, вибір української мови для наших українських дітей як іноземної, а також вибір української мови як іноземної для громадян тих країн. І це буде сприятиме поширенню та промоції української мови у світі,

– зауважила освітянка.

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