Понад 11 тисяч листів зі всього світу: скільки цьогоріч є переможців Радіодиктанту

Цьогоріч 26-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності українці писали 27 жовтня. Флешмоб відбувся у День української писемності та мови.

Сьогодні, 27 листопада, оголосили переможців диктанту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Хто став переможцем Радіодиктанту – 2025?

Загалом на перевірку учасники надіслали понад 11 200 текстів. Більшість – електронною поштою. Є і паперові листи, які, зокрема, надіслали з Італії, США та Бельгії.

Електронні листи надіслали цьогоріч з 38 країн. Зокрема таких як Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шотландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Грузія, Молдова, Німеччина, Норвегія, Естонія, Литва, Ізраїль, Ірландія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Йорданія, Бразилія, Канада, США, Кіпр, Китай, Мальта, ОАЕ, ПАР, Туреччина, Японія, Південна Корея.

Жодної помилки не припустились у тексті шестеро людей:

Голошивець Аліна;

Данилюк Альона;

Семенов Євгеній;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитро.

З однією помилкою текст написали 11 осіб:

Бойко Наталія;

Бондар Андрій;

Войлокова Анжеліка;

Гончарова Діана;

Зубрицька Ірина;

Купрійчук Ганна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Паламарчук Світлана;

Тесленко Володимир;

Халявка Дарина.

Нагадаємо, що торік без жодної помилки текст диктанту написала Христина Гоянюк зі Львова. Переможницю оголосили в ефірі Українського радіо.

2024 року на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів. Більшість – електронною поштою. При цьому з-понад 30 країн.

Що відомо про Радіодиктант – 2025?