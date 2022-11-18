В Харьковской области нашли тысячи российских учебников и аттестаты

На деоккупированной территории Харьковщины продолжают выявлять следы преступлений россиян. В частности, признаки русификации школьников.

В этот раз в одном из населенных пунктов Харьковщины нашли российские учебники. Ими оккупанты "зомбировали" детей.

Читайте Графики не совпадают: когда зимние каникулы в школах Харьковщины

В Харьковской области обнаружили тысячи российских учебников

Так, прокуроры и полицейские обнаружили в освобожденном от оккупантов Купянске более 5 тысяч российских учебников. Ими россияне "зомбировали" школьников 1 – 11 классов. Книги правоохранители изъяли.

Что интересно, на одной из коробок, в которой были книги из российского Краснодара, оккупанты также оставили стихотворение о "мире и дружбе" – очередной кремлевский нарратив.

При этом в Купянске обнаружили еще и российские аттестаты о неполном общем среднем образовании.

Продолжается досудебное расследование.

К теме В школах одной из областей Украины обнаружили более 100 российских мин