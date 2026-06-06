Не "тополь" и "ива": как называть деревья по-украински правильно

Многие украинцы довольно часто могут употреблять суржиковые слова. В частности и потому, что не всегда земляки знают правильные украинские соответствия.

Даже если речь идет о названиях деревьев. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как в этой теме не наделать ошибок.

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Как на украинском называть деревья правильно?

У сто двадцать четвертой подборке подскажем, как звучат названия деревьев на украинском правильно и какие суржиковые наименования не стоит употреблять.

Не іва – верба;

рябіна – горобина;

листвениця – модрина;

єль – ялина, смерека;

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ольха – вільха;

тополь – тополя;

чорний тополь – осокори́на, сокорина, осокір;

осина – осика;

Обратите внимание! 24 Канал в одной из предыдущих подборок напоминал правильные названия цветов на украинском языке.

черьомуха – черемшина, черемха, черемуха;

вяз, ільм – в'яз, берест;

ясєнь – ясен.

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