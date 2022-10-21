Так, в некоторых регионах Украины меняют график осенних каникул, чтобы экономить свет и тепло. В отдельных областях школьники осенью не будут отдыхать вообще.

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Когда уйдут на каникулы школьники Ивано-Франковска

Осенние каникулы для учащихся гимназий и лицеев Ивано-Франковска в 2022 году перенесли. Они начнутся 24 или 25 декабря. По словам директора департамента образования и науки горсовета Виктории Дротянко, каникулы у учеников продлятся до февраля.

Как будут учиться ученики в Калуше

Для учеников лицеев и гимназий Калуша осенние каникулы будут продолжаться 29 октября – 6 ноября, сообщил глава общины Андрей Найда в "Фейсбуке". Решение о переносе каникул приняли педагоги города. Причина – благоприятный прогноз погоды на следующую неделю.

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Будут ли отдыхать осенью украинские школьники

Кировоградская область

В Кировоградской области департамент образования ОВА рекомендует отсрочить осенние каникулы в школах. При этом детей могут отправить на отдых, если возникнут системные перебои со светом и интернетом.

С 17 октября на каникулы пойдут учащиеся 37 школ в Новомиргородской общине. С 24 октября каникулы начнутся еще в 149 школах региона.

Более 40% школ области будут находиться на каникулах. Что касается терминов – определяют общины.

У школьников Александрии осенние каникулы начнутся 31 октября. В Кропивницком, Знаменке и Светловодске осенние каникулы объединят с зимними.

Ровно

У ровенских школьников классических осенних каникул не будет. Их объединят с зимними, сообщили в мэрии.

Школьники будут отдыхать предварительно с 26 декабря по 22 января включительно. Такие изменения в школьном процессе произойдут ввиду погодных условий.

Львов