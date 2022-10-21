Так, у деяких регіонах України змінюють графік осінніх канікул, аби економити світло та тепло. В окремих областях школярі восени не відпочиватимуть взагалі.

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Коли підуть на канікули школярі Івано-Франківська

Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли. Вони розпочнуться 24 або 25 грудня. За словами директорки департаменту освіти та науки міськради Вікторії Дротянко, канікули в учнів триватимуть до лютого.

Як вчитимуться учні в Калуші

Для учнів ліцеїв та гімназій Калуша осінні канікули триватимуть упродовж 29 жовтня – 6 листопада, повідомив голова громади Андрій Найда у "фейсбуці". Рішення про перенесення канікул ухвалили педагоги міста. Причина – сприятливий прогноз погоди на наступний тиждень.

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Чи відпочиватимуть восени українські школярі

Кіровоградська область

У Кіровоградській області департамент освіти ОВА рекомендує відтермінувати осінні канікули у школах. При цьому дітей можуть відправити відпочивати, якщо виникнуть системні перебої зі світлом та інтернетом.

З 17 жовтня на канікули підуть учні 37 шкіл у Новомиргородській громаді. З 24 жовтня канікули розпочнуться у ще 149 школах регіону.

Понад 40% шкіл області перебуватимуть на канікулах. Щодо термінів – визначають громади.

У школярів Олександрії осінні канікули розпочнуться 31 жовтня. У Кропивницькому, Знам’янці та Світловодську осінні канікули об'єднають із зимовими.

Рівне

У рівненських школярів класичних осінніх канікул не буде. Їх об'єднають із зимовими, повідомили у мерії.

Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.

Львів