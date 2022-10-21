Так, у деяких регіонах України змінюють графік осінніх канікул, аби економити світло та тепло. В окремих областях школярі восени не відпочиватимуть взагалі.
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Коли підуть на канікули школярі Івано-Франківська
Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли. Вони розпочнуться 24 або 25 грудня. За словами директорки департаменту освіти та науки міськради Вікторії Дротянко, канікули в учнів триватимуть до лютого.
Як вчитимуться учні в Калуші
Для учнів ліцеїв та гімназій Калуша осінні канікули триватимуть упродовж 29 жовтня – 6 листопада, повідомив голова громади Андрій Найда у "фейсбуці". Рішення про перенесення канікул ухвалили педагоги міста. Причина – сприятливий прогноз погоди на наступний тиждень.
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Чи відпочиватимуть восени українські школярі
Кіровоградська область
- У Кіровоградській області департамент освіти ОВА рекомендує відтермінувати осінні канікули у школах. При цьому дітей можуть відправити відпочивати, якщо виникнуть системні перебої зі світлом та інтернетом.
- З 17 жовтня на канікули підуть учні 37 шкіл у Новомиргородській громаді. З 24 жовтня канікули розпочнуться у ще 149 школах регіону.
- Понад 40% шкіл області перебуватимуть на канікулах. Щодо термінів – визначають громади.
- У школярів Олександрії осінні канікули розпочнуться 31 жовтня. У Кропивницькому, Знам’янці та Світловодську осінні канікули об'єднають із зимовими.
Рівне
- У рівненських школярів класичних осінніх канікул не буде. Їх об'єднають із зимовими, повідомили у мерії.
- Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.
Львів
- У Львові також вирішили перенести осінні канікули у школах. Усе задля того, аби діти навчались, коли надворі ще тепло. Таким чином у місті хочуть частково зекономити електроенергію.
- Школам пропонуватимуть перенести на пізніше осінні канікули.