Зимние каникулы в школах Харьковщины: когда будут отдыхать

В большинстве регионов Украины зимние каникулы в школах начнутся в конце декабря. Харьковщина исключением не стала.

В большинстве общин Харьковской области школьные каникулы должны начаться в последнюю неделю декабря. Однако даты старта разнятся.

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Когда зимние каникулы в школах Харьковщины

В Харьковской ОВ сообщили, что зимние каникулы в школах области начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

В 7 общинах Харьковщины зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Такое решение приняли местные советы в Солоницевской, Малиновской, Южной, Сахновщинской, Старовировской, Боровской, Барвенковской общинах.

Всего в школах Харьковской области работает более 18,5 тысяч учителей. Однако педагогов не хватает. При этом учащихся в области более 220 тысяч. А 587 школ работают дистанционно.

К слову, по словам главы Харьковской ОВ Олега Синегубова, к возобновлению обучения на деоккупированных территориях области будут привлекать аспирантов и студентов педагогических университетов.

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