Зимние каникулы в школах Харьковщины: когда будут отдыхать

18 ноября 2022 , 15:28
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Источник:

Харьковская ОВА

В большинстве регионов Украины зимние каникулы в школах начнутся в конце декабря. Харьковщина исключением не стала.

В большинстве общин Харьковской области школьные каникулы должны начаться в последнюю неделю декабря. Однако даты старта разнятся.

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Когда зимние каникулы в школах Харьковщины

В Харьковской ОВ сообщили, что зимние каникулы в школах области начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

В 7 общинах Харьковщины зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Такое решение приняли местные советы в Солоницевской, Малиновской, Южной, Сахновщинской, Старовировской, Боровской, Барвенковской общинах.

Всего в школах Харьковской области работает более 18,5 тысяч учителей. Однако педагогов не хватает. При этом учащихся в области более 220 тысяч. А 587 школ работают дистанционно.

К слову, по словам главы Харьковской ОВ Олега Синегубова, к возобновлению обучения на деоккупированных территориях области будут привлекать аспирантов и студентов педагогических университетов.

Важно Шкарлет считает, что не все разрушенные школы в Украине следует восстанавливать

Какие доказательства русификации обнаружили на Харьковщине

  • В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Таков был результат осмотра медицинского колледжа в Вовчанске, сообщил Болвинов.
  • Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
  • Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
  • Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Россияне уничтожали учебники, жгли их в котельных.
  • Вместо этого внедряли свои русские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
  • В противоположность педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
  • Болвинов также сообщил, что русские и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм.
  • Правоохранители открыли минимум 12 дел в отношении коллаборантов-просветителей.
  • Также стражи порядка задержали на деоккупированной части Харьковщины директора образовательного учреждения. Коллаборант возглавлял Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета.
  • Впоследствии в области обнаружили еще одну коллаборантку. Ею оказалась 48-летняя женщина. Она внедряла российские стандарты образования на Изюмщине. Ей уже сообщили о подозрении.

Автор: Марія Волошин