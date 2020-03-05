Скільки дітей не можуть ходити до школи через коронавірус – статистика

Близько 300 мільйонів школярів з усього світу не відвідують школи, бо ті закриті через поширення коронавірусу. Дітей прагнуть забезпечити дистанційним навчанням.

Про наслідки коронавірусу для освітньої системи розповіли в ЮНЕСКО, пише пресслужба організації.

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Закриття шкіл в 13 країнах для стримування поширення Covid-19 перервало заняття 290,5 млн учнів по всьому світу,

– йдеться в повідомленні організації.

Загалом коронавірус змусив владу 13 країнах світу повністю закрити всі школи країни. Ще 9 держав призупиняють навчання лише в деяких середніх навчальних закладах.

В Європі єдина країна, яка закрила усі школи стала Італія.

В яких країнах закрили усі школи

Азербайджан;

Вірменія;

Бахрейн;

Китай;

Корея;

Іран;

Ірак;

Італія;

Японія;

Кувейт;

Ліван;

Монголія;

ОАЕ.

В яких країнах частково закрили школи

Велика Британія;

Франція;

Німеччина;

Пакистан;

Корея;

Сінгапур;

Тайланд;

США;

В'єтнам.

В Україні відомо про 1 підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

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Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції: