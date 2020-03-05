Скільки дітей не можуть ходити до школи через коронавірус – статистика
Близько 300 мільйонів школярів з усього світу не відвідують школи, бо ті закриті через поширення коронавірусу. Дітей прагнуть забезпечити дистанційним навчанням.
Про наслідки коронавірусу для освітньої системи розповіли в ЮНЕСКО, пише пресслужба організації.
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Закриття шкіл в 13 країнах для стримування поширення Covid-19 перервало заняття 290,5 млн учнів по всьому світу,
– йдеться в повідомленні організації.
Загалом коронавірус змусив владу 13 країнах світу повністю закрити всі школи країни. Ще 9 держав призупиняють навчання лише в деяких середніх навчальних закладах.
В Європі єдина країна, яка закрила усі школи стала Італія.
В яких країнах закрили усі школи
- Азербайджан;
- Вірменія;
- Бахрейн;
- Китай;
- Корея;
- Іран;
- Ірак;
- Італія;
- Японія;
- Кувейт;
- Ліван;
- Монголія;
- ОАЕ.
В яких країнах частково закрили школи
- Велика Британія;
- Франція;
- Німеччина;
- Пакистан;
- Корея;
- Сінгапур;
- Тайланд;
- США;
- В'єтнам.
В Україні відомо про 1 підтверджений випадок захворювання на коронавірус.
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Профілактика Covid-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;