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Скільки дітей не можуть ходити до школи через коронавірус – статистика

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Близько 300 мільйонів школярів з усього світу не відвідують школи, бо ті закриті через поширення коронавірусу. Дітей прагнуть забезпечити дистанційним навчанням.

Про наслідки коронавірусу для освітньої системи розповіли в ЮНЕСКО, пише пресслужба організації.

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Закриття шкіл в 13 країнах для стримування поширення Covid-19 перервало заняття 290,5 млн учнів по всьому світу,
– йдеться в повідомленні організації.

Загалом коронавірус змусив владу 13 країнах світу повністю закрити всі школи країни. Ще 9 держав призупиняють навчання лише в деяких середніх навчальних закладах.

В Європі єдина країна, яка закрила усі школи стала Італія.

В яких країнах закрили усі школи

  • Азербайджан;
  • Вірменія;
  • Бахрейн;
  • Китай;
  • Корея;
  • Іран;
  • Ірак;
  • Італія;
  • Японія;
  • Кувейт;
  • Ліван;
  • Монголія;
  • ОАЕ.

В яких країнах частково закрили школи

  • Велика Британія;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Пакистан;
  • Корея;
  • Сінгапур;
  • Тайланд;
  • США;
  • В'єтнам.

В Україні відомо про 1 підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

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Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Школа Здоров'я Коронавірус Covid-19 Освіта Освіта за кордоном
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