Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як уникати таких помилок. І уточнив, як правильно називати вищезгадані частини тіла українською.
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Як правильно українською назвати "вєки" і "вєски"
Авраменко наголосив: не називайте скроні "вєсками".
Скроні – це бокова частина черепа від вуха до лоба. А замість слова скроні нерідко вживають слово "вєски",
– уточнив мовознавець.
Також Авраменко розповів, як правильно називати ділянку очей.
Запам'ятайте: рухомі складки шкіри, які закривають око зверху і знизу, називають не "вєками", а повіками. В однині – повіка або повіко. Обидві форми правильні,
– наголосив вчитель.
І додав: а ще не забувайте правильно називати вії, піднебіння, ясна і потилицю.
Як правильно українською назвати "вєки" і "вєски" / скриншот відео
Також Авраменко порадив українцям збагачувати свій словник і не забувати: дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.