Ціна на навчання в університетах зросте: яких спеціальностей торкнуться зміни

Міністерство освіти та науки офіційно запровадить мінімальну ціну на контрактне навчання в університетах. Зміни торкнуться 38 спеціальностей та залежатимуть від регіону.

Про зміну до так званої індикативної вартості розповіли міністерка освіти Ганна Новосад та її заступник Єгор Стадний, пише пресслужба МОН.

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Вже з 1 вересня 2020 року вступники за контрактом на найбільш популярні спеціальності оплачуватимуть не менш як 60% вартості від суми, яку платить держава за бюджетників.

Такі зміни покликані покращити якість освіти, адже ціна на навчання є нижчою від суми, яку витрачає університет на одного студента.

Середня оплата навчання на одного студента-бюджетника становить 43 тисяч гривень, а середня ціна за контракт – 16,5 тисяч гривень. Студенти-бюджетники та студенти-контрактники навчаються у спільних групах, тому університети просто компенсують нестачу коштів на студентів-контрактників за рахунок студентів-бюджетників,

– окреслила проблему міністерка науки та освіти Ганна Новосад.

За словами посадовиці, за такою системою освіта кожного студента недофінансована, а виш не може створити оптимальні умови для навчання студентів та роботи викладачів.

Проте такі зміни стосуватимуться лише тих спеціальностей, які традиційно популярні серед випускників шкіл.

На які спеціальності збільшиться ціна на навчання

право;

економіка;

політологія;

менеджмент;

маркетинг;

міжнародні відносини;

журналістика;

фінанси;

дизайн;

туризм;

готельно-ресторанна справа.

Повний список спеціальностей поки невідомий, проте зміни точно не стосуватимуться інженерних, технологічних, деяких гуманітарних, природничих, аграрних та інших спеціальностей.

Ціна на навчання на популярні спеціальності збільшуватиметься поступово. У 2020 році становитиме 60% від держфінансування на 1 студента, у 2021 – 70% та у 2022 – 80%.

Також збільшення індикативної собівартості варіюватиметься в залежності від області, де розташований університет. Річ у тім, що навчання в деяких вишах вже відповідає потрібному показнику.

Наприклад, цього літа вона не зачепить більшість закладів Києва, Рівненської, Волинської, Житомирської, Чернівецької та Івано-Франківської областей,

– розповів заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

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Скільки в Україні всього університетів?Загалом на території України працюють майже 300 вищих навчальних закладів.