Головне завдання центрів – забезпечення навчання 16 тисяч школярів, які не мають повноцінного доступу до офлайн навчання у прифронтових та деокупованих громадах.

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В Україні відкрили 16 цифрових освітніх центрів

Для надання доступу до освіти в умовах війни Міністерство освіти і науки України разом із міжнародними партнерами розбудовують мережу Цифрових Освітніх Центрів (DLC).

У Цифрових Освітніх Центрах учні зможуть безплатно:

за допомогою Штучного Інтелекту визначити, які предмети та теми зі шкільної програми їм потрібно надолужити;

навчатись за допомогою інтерактивних кейсових уроків;

проходити практичні та лабораторні роботи, використовуючи технології віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності;

отримувати індивідуальні консультації (надолужувати освітні втрати) через спеціальний застосунок (так звана Убер-Школа);

набувати навички, що мають найбільший попит у XXI столітті, завдяки "Урокам для успішного життя";

розважатись з користю зі спеціальною освітньою програмою "Minecraft";

визначити свій рівень володіння та опанувати українську та англійську мови;

отримати психоемоційну підтримку;

сформувати Паспорт Здібностей до 1 000+ сучасних професій за допомогою сертифікованого профорієнтаційного адаптивного тестування, визначити професію своєї мрії та побудувати індивідуальну траєкторію подальшого навчання та кар'єри.

Мета цифрових освітніх центрів – забезпечення безперервного навчання дітей та підлітків, надолуження освітніх втрат, надання можливості брати участь у заходах неформальної освіти, психоемоційна підтримка дітей і підлітків, їхніх батьків та вчителів, надання можливостей для соціалізації та взаємодії, а також підвищення професійних компетентностей учителів. Пріоритет надано деокупованим територіям та громадам, які наближені до бойових дій,

– сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Як працюють цифрові освітні центри в Україні / Фото надані 24 Каналу

Водночас координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ Анатолій Ігнатович зазначив, що у кожній громаді, де працює DLC, впродовж року навчатимуться учні 1 – 11 класів – першочергово ті, хто має обмежений доступ до освіти та потребує додаткової підтримки у навчанні та психоемоційної підтримки. Наприклад, діти з інвалідністю або внутрішньо переміщені діти.

Координатором цифрових освітніх центрів у цих трьох областях є Асоціація інноваційної та цифрової освіти, яка за підтримки Міністерства освіти й науки України з початку війни успішно розвиває Мережу Українських Освітніх Хабів, як в Україні, так і в країнах ЄС та Великій Британії.

"Наша команда прагне не просто відкрити цифрові освітні центри, а зробити з них справжні освітні хаби для дітей, підлітків та їхніх батьків у громадах, які найбільше потерпають від війни, де б їм було цікаво та корисно, а мешканці громад захотіли б приходити знову і знову", – розповідає Виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Вищезазначені активності відбуваються в межах проєкту "Створення цифрових освітніх центрів (DLC) та надання послуг з психосоціальної підтримки для дітей та молоді", який реалізує Асоціація інноваційної та цифрової освіти спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) та Глобального партнерства заради освіти (GPE).