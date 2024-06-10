Главная задача центров – обеспечение обучения 16 тысяч школьников, которые не имеют полноценного доступа к оффлайн обучению в прифронтовых и деоккупированных общинах.

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В Украине открыли 16 цифровых образовательных центров

Для предоставления доступа к образованию в условиях войны Министерство образования и науки Украины вместе с международными партнерами развивают сеть Цифровых Образовательных Центров (DLC).

В Цифровых Образовательных Центрах ученики смогут бесплатно:

с помощью Искусственного Интеллекта определить, какие предметы и темы из школьной программы им нужно наверстать;

учиться с помощью интерактивных кейсовых уроков;

проходить практические и лабораторные работы, используя технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности;

получать индивидуальные консультации (наверстывать образовательные потери) через специальное приложение (так называемая Убер-Школа);

приобретать навыки, которые пользуются наибольшим спросом в XXI веке, благодаря "Урокам для успешной жизни";

развлекаться с пользой со специальной образовательной программой "Minecraft";

определить свой уровень владения и овладеть украинским и английским языками;

получить психоэмоциональную поддержку;

сформировать Паспорт Способностей к 1 000+ современных профессий с помощью сертифицированного профориентационного адаптивного тестирования, определить профессию своей мечты и построить индивидуальную траекторию дальнейшего обучения и карьеры.

Цель цифровых образовательных центров – обеспечение непрерывного обучения детей и подростков, восполнение образовательных потерь, предоставление возможности участвовать в мероприятиях неформального образования, психоэмоциональная поддержка детей и подростков, их родителей и учителей, предоставление возможностей для социализации и взаимодействия, а также повышение профессиональных компетентностей учителей. Приоритет предоставлен деоккупированным территориям и общинам, которые приближены к боевым действиям,

– сказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

Как работают цифровые образовательные центры в Украине / Фото предоставлены 24 Каналу

В то же время координатор образовательных проектов ЮНИСЕФ Анатолий Игнатович отметил, что в каждой общине, где работает DLC, в течение года будут учиться ученики 1 – 11 классов – в первую очередь те, кто имеет ограниченный доступ к образованию и нуждается в дополнительной поддержке в обучении и психоэмоциональной поддержке. Например, дети с инвалидностью или внутренне перемещенные дети.

Координатором цифровых образовательных центров в этих трех областях является Ассоциация инновационного и цифрового образования, которая при поддержке Министерства образования и науки Украины с начала войны успешно развивает Сеть Украинских Образовательных Хабов, как в Украине, так и в странах ЕС и Великобритании.

"Наша команда стремится не просто открыть цифровые образовательные центры, а сделать из них настоящие образовательные хабы для детей, подростков и их родителей в общинах, которые больше всего страдают от войны, где бы им было интересно и полезно, а жители общин захотели бы приходить снова и снова", – рассказывает Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Вышеупомянутые активности происходят в рамках проекта "Создание цифровых образовательных центров (DLC) и оказание услуг по психосоциальной поддержке для детей и молодежи", который реализует Ассоциация инновационного и цифрового образования совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) и Глобального партнерства ради образования (GPE).