Главная задача центров – обеспечение обучения 16 тысяч школьников, которые не имеют полноценного доступа к оффлайн обучению в прифронтовых и деоккупированных общинах.
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В Украине открыли 16 цифровых образовательных центров
Для предоставления доступа к образованию в условиях войны Министерство образования и науки Украины вместе с международными партнерами развивают сеть Цифровых Образовательных Центров (DLC).
В Цифровых Образовательных Центрах ученики смогут бесплатно:
- с помощью Искусственного Интеллекта определить, какие предметы и темы из школьной программы им нужно наверстать;
- учиться с помощью интерактивных кейсовых уроков;
- проходить практические и лабораторные работы, используя технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности;
- получать индивидуальные консультации (наверстывать образовательные потери) через специальное приложение (так называемая Убер-Школа);
- приобретать навыки, которые пользуются наибольшим спросом в XXI веке, благодаря "Урокам для успешной жизни";
- развлекаться с пользой со специальной образовательной программой "Minecraft";
- определить свой уровень владения и овладеть украинским и английским языками;
- получить психоэмоциональную поддержку;
- сформировать Паспорт Способностей к 1 000+ современных профессий с помощью сертифицированного профориентационного адаптивного тестирования, определить профессию своей мечты и построить индивидуальную траекторию дальнейшего обучения и карьеры.
Цель цифровых образовательных центров – обеспечение непрерывного обучения детей и подростков, восполнение образовательных потерь, предоставление возможности участвовать в мероприятиях неформального образования, психоэмоциональная поддержка детей и подростков, их родителей и учителей, предоставление возможностей для социализации и взаимодействия, а также повышение профессиональных компетентностей учителей. Приоритет предоставлен деоккупированным территориям и общинам, которые приближены к боевым действиям,
– сказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.
Как работают цифровые образовательные центры в Украине / Фото предоставлены 24 Каналу
В то же время координатор образовательных проектов ЮНИСЕФ Анатолий Игнатович отметил, что в каждой общине, где работает DLC, в течение года будут учиться ученики 1 – 11 классов – в первую очередь те, кто имеет ограниченный доступ к образованию и нуждается в дополнительной поддержке в обучении и психоэмоциональной поддержке. Например, дети с инвалидностью или внутренне перемещенные дети.
Координатором цифровых образовательных центров в этих трех областях является Ассоциация инновационного и цифрового образования, которая при поддержке Министерства образования и науки Украины с начала войны успешно развивает Сеть Украинских Образовательных Хабов, как в Украине, так и в странах ЕС и Великобритании.
"Наша команда стремится не просто открыть цифровые образовательные центры, а сделать из них настоящие образовательные хабы для детей, подростков и их родителей в общинах, которые больше всего страдают от войны, где бы им было интересно и полезно, а жители общин захотели бы приходить снова и снова", – рассказывает Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.
Вышеупомянутые активности происходят в рамках проекта "Создание цифровых образовательных центров (DLC) и оказание услуг по психосоциальной поддержке для детей и молодежи", который реализует Ассоциация инновационного и цифрового образования совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) и Глобального партнерства ради образования (GPE).