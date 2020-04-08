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Онлайн-уроки для 11 класу: дивитись відео занять за 8 квітня

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Онлайн уроки для 11 класів / sud.ua

Уже з 6 квітня діє проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходять по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 11 класу за 8 квітня.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

  1. Українська мова;
  2. Алгебра;
  3. Руханка;
  4. Фізика;
  5. Історія України;
  6. Руханка;

Вівторок

  1. Українська література;
  2. Біологія;
  3. Руханка;
  4. Історія України;
  5. Географія;
  6. Руханка.

Середа

  1. Англійська мова;
  2. Геометрія;
  3. Руханка;
  4. Хімія;
  5. Біологія;
  6. Руханка.

Четвер

  1. Українська література;
  2. Фізика;
  3. Руханка;
  4. Англійська мова;
  5. Всесвітня історія;
  6. Руханка.

П'ятниця

  1. Українська мова;
  2. Фізика;
  3. Руханка;
  4. Хімія;
  5. Алгебра;
  6. Руханка.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 11 класу: англійська мова

Дивіться онлайн-уроки для 11 класу: біологія

Дивіться онлайн-уроки для 11 класу: хімія

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття: Онлайн-уроки для 11 класу: дивитись відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Школярі Освіта Українська школа онлайн Школа
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