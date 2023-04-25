Зокрема, визначили кількість завдань із кожного тесту, форми тестових завдань, час на їхнє виконання, схеми нарахування балів. Так, у 2023 році для вступу на більшість магістерських програм потрібні результати ЄВІ.

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Яким буде єдиний вступний іспит до магістратури 2023

Цей іспит складатиметься із тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Завдання ТЗНК укладуть відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Блок ТЗНК міститиме два компоненти: вербально-комунікативний і логіко-аналітичний. Загалом буде 33 завдання. З них:

10 – на заповнення пропусків у мікротексті (потрібно доповнити речення словосполученнями/ словами із запропонованих варіантів);

23 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

Студенти матимуть 75 хвилин на відповіді.

Завдання ТЗНК оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів. Тобто по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу – за кожний правильно заповнений пропуск у мікротексті.

За виконання всіх завдань ТЗНК можна отримати від 0 до 33 тестових балів.

Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складатиметься з двох частин: читання і використання мови.

Тест міститиме 30 завдань, з-поміж яких:

6 – на встановлення відповідності (потрібно дібрати заголовки до текстів/частин текстів із запропонованих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);

5 – із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

19 – на заповнення пропусків у тексті (потрібно доповнити речення в тексті словосполученнями/словами із запропонованих варіантів).

На складання цього тесту надають 45 хвилин.

За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів нараховуватимуть по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

За виконання завдань блоку ЄВІ з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.

Результати учасники тестування знатимуть після завершення роботи над ЄВІ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Для одержання результату із ТЗНК за шкалою 100 – 200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 3 тестові бали, так само і з іноземної мови.



Яким буде вступний іспит до магістратури / УЦОЯО

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Як відбуватиметься вступ на магістратуру у 2023 році

Для вступу в магістратуру студенти складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Він міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

При цьому для вступу на спеціальності шести галузей знань треба додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Воно передбачене для студентів, які планують навчатися на таких спеціальностях: