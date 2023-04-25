В частности, определили количество заданий каждого теста, формы тестовых заданий, время на их выполнение, схемы начисления баллов. Так, в 2023 году для поступления на большинство магистерских программ нужны результаты ЕВЭ.

Читайте Минобразования утвердило график вступительных экзаменов в магистратуру в 2023 году

Каким будет единственный вступительный экзамен в магистратуру 2023

Этот экзамен будет состоять из теста общей учебной компетентности (ТОУК) и теста по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский по выбору поступающего).

Задания ТОУК составят в соответствии с Программой теста общей учебной компетентности, по иностранным языкам – Программы единого вступительного экзамена по иностранным языкам.

Блок ТОУК будет содержать два компонента: вербально-коммуникативный и логико-аналитический. В общей сложности будет 33 задания. Из них:

10 – на заполнение пробелов в микротексте (нужно дополнить предложение словосочетаниями/словами из предложенных вариантов);

23 – с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов.

У студентов будет 75 минут на ответы.

Задания ТОУК будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов. То есть, по 1 тестовому баллу будут начисляться за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и по 1 тестовому баллу – за каждый правильно заполненный пропуск в микротексте.

При выполнении всех задач ТОУК можно получить от 0 до 33 тестовых баллов.

Блок по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский по выбору поступающего) будет состоять из двух частей: чтение и использование языка.

Тест будет содержать 30 задач, среди которых:

6 – на установление соответствия (нужно подобрать заголовки к текстам/частям текстов из предложенных вариантов; утверждение/ситуации к объявлениям/текстам; вопросы к ответам или ответы к вопросам);

5 – с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;

19 – на заполнение пробелов в тексте (нужно дополнить предложения в тексте словосочетаниями/словами из предложенных вариантов).

На сдачу этого теста предоставляют 45 минут.

За задание по иностранному языку согласно схеме начисления баллов будут начисляться по 1 тестовому баллу за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия и по 1 тестовому баллу за каждый правильно заполненный пробел в тексте.

При выполнении задач блока ЕВЭ по иностранному языку можно получить от 0 до 30 баллов.

Результаты участники тестирования будут знать по завершении работы над ЕВЭ. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого блока будет переведен в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Для получения результата по ТОУК по шкале 100 – 200 баллов поступающему необходимо набрать не менее 3 тестовых балла, так же и по иностранному языку.



Каким будет вступительный экзамен в магистратуру / УЦОКО

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

Как будет происходить поступление на магистратуру в 2023 году

Для поступления в магистратуру студенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Он будет содержать два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

При этом для поступления на специальности шести областей знаний нужно дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

Оно предусмотрено для студентов, которые планируют учиться по следующим специальностям: