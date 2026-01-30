Президент підписав закон про академічну доброчесність: кого позбавлять наукового звання
Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт Закону про академічну доброчесність. Документ визначає види порушень та покарання за недотримання академічної доброчесності.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Що передбачає документ?
Документ визначає такі види порушень академічної доброчесності:
відчуження авторства;
академічний плагіат;
приписування авторства;
самоплагіат;
фабрикація;
фальсифікація;
недоброчесне оцінювання результатів навчання;
несамостійне виконання завдання;
недозволена допомога;
академічний саботаж;
схиляння до порушення академічної доброчесності;
інституційні порушення академічної доброчесності.
За порушення академічної доброчесності передбачають:
виховні заходи (попередження);
притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності (повторне виконання роботи чи оцінювання, позбавлення стипендій і пільг, заборона участі в програмах академічної мобільності);
реагування на порушення академічної доброчесності у проведенні конкурсів (заборона участі в конкурсах);
інституційні заходи реагування (відрахування з навчання або позбавлення наукових ступенів і звань).
У разі встановлення факту академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у кваліфікаційній роботі, на основі якої особі присудили ступінь вищої освіти, позбавлятимуть відповідного ступеня вищої освіти.
Педагогам і науковим працівникам можуть заборонити керувати науковими роботами, брати участь у грантах чи атестаціях, обмежити професійну діяльність. А притягнуті до академічної відповідальності упродовж року не можуть претендувати на отримання педагогічних чи вчених звань.
Заклади освіти й наукові установи, де виявлять випадки недоброчесності, у випадку системної бездіяльності можуть втратити акредитації чи ліцензію.
Нагадаємо, що 18 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 10392 про академічну доброчесність.
Що відомо про звинувачення посадовців у плагіаті?
- У квітні цього року заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка звинуватили у плагіаті через використання чужих наукових праць без посилань. Активісти виявили численні випадки підміни джерел і фальсифікацій у статтях посадовця.
- Також звинуватили у "подвійному плагіаті" у дисертаціях нового заступника Оксена Лісового – Миколу Трофименка.
- Голову Ради молодих вчених Національної академії наук України Валерію Ковач також звинувачували у плагіаті. ЇЇ навіть тимчасово відсторонили від посади.
- Очільника МОН Оксена Лісового через нетривалий час після призначення на цю посаду у березні 2023 року також звинуватили у плагіаті в дисертації. Лісовий віддав свою дисертацію на перевірку і заявив, що формуватиме в Україні нову культуру доброчесності. Згодом перевірку дисертації міністра призупинили, бо він відмовився від наукового ступеня.
- За час головування у МОН Лісового в Україні стало можливим відмовитися від чинного вченого звання добровільно.
- У НАЗЯВО повідомили, що жодного науковця в Україні у 2024 році не позбавили наукового ступеня після підозри у плагіаті в дисертації. Загалом впродовж 2024 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти отримало 49 повідомлень щодо наявності академічного плагіату або фальсифікації у науковій роботі.