Президент підписав закон про академічну доброчесність: кого позбавлять наукового звання

Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт Закону про академічну доброчесність. Документ визначає види порушень та покарання за недотримання академічної доброчесності.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Що він передбачає – читайте далі.

Що передбачає документ?

Документ визначає такі види порушень академічної доброчесності:

відчуження авторства;

академічний плагіат;

приписування авторства;

самоплагіат;

фабрикація;

фальсифікація;

недоброчесне оцінювання результатів навчання;

несамостійне виконання завдання;

недозволена допомога;

академічний саботаж;

схиляння до порушення академічної доброчесності;

інституційні порушення академічної доброчесності.

За порушення академічної доброчесності передбачають:

виховні заходи (попередження);

притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності (повторне виконання роботи чи оцінювання, позбавлення стипендій і пільг, заборона участі в програмах академічної мобільності);

реагування на порушення академічної доброчесності у проведенні конкурсів (заборона участі в конкурсах);

інституційні заходи реагування (відрахування з навчання або позбавлення наукових ступенів і звань).

У разі встановлення факту академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у кваліфікаційній роботі, на основі якої особі присудили ступінь вищої освіти, позбавлятимуть відповідного ступеня вищої освіти.

Педагогам і науковим працівникам можуть заборонити керувати науковими роботами, брати участь у грантах чи атестаціях, обмежити професійну діяльність. А притягнуті до академічної відповідальності упродовж року не можуть претендувати на отримання педагогічних чи вчених звань.

Заклади освіти й наукові установи, де виявлять випадки недоброчесності, у випадку системної бездіяльності можуть втратити акредитації чи ліцензію.

Нагадаємо, що 18 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 10392 про академічну доброчесність.

Що відомо про звинувачення посадовців у плагіаті?