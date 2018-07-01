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Екологічне лихо: на Одещині масово гине риба

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На Тилігульському лимані в Одеській області стався масовий мор риби
На Тилігульському лимані в Одеській області стався масовий мор риби / dumskaya.net

На Тилігульському лимані, що на Одещині, стався масовий мор риби, через те, що водообмін між Чорним морем і лиманом наразі перекритий піщаною дамбою.

Про це повідомив колишній керівник заповідника, еколог Іван Русєв, передає УНІАН.

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За його словами, у цій зоні перекриття нагромадилося багато піску, у результаті чого канал тут сильно обмілів.

"Замість розчищення, його просто взяли й закрили – на весь проект виділено 99 мільйонів гривень з обласного та державного бюджету", – зауважив еколог.

Русєв розповів, що під час роботи каналу гідробіонти (морські та прісноводні організми, які постійно мешкають у водному середовищі) вільно могли мігрувати як до лиману з моря, так і навпаки, але зараз, після перекриття, спостерігається замор риби в цій зоні каналу. Так, мляву та заснулу рибу виловлюють птахи – крячки, але вони не встигають все з'їсти.

"Тому на берегах багато мертвої риби. Крячки та чайки сформували колонію на піщаних відвалах каналу", – додав він.

Тилігульський лиманРозташований на півдні України (на територіях Одеської області та Миколаївської області).  Має періодичний зв'язок із морем через вузький канал, завдяки чому рівень води в лимані відповідає рівню моря. На пересипі лиману та прилеглій акваторії створено орнітологічний заказник місцевого значення "Тилігульський пересип", в середній частині лиману – орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Коса Стрілка". Входить до міжнародного списку водойм Рамсарської конвенції про захист водно-болотних угідь. 

Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Одеси Екологія світ тварин
Джерело: 24 Канал
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