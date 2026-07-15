За час роботи уряду Юлії Свириденко економіка продовжила зростати, – аналітика від РБК-Україна

Рік, що минув, виявився одним із найважчих за всю війну: складна ситуація на фронті, зміна політики США, місяці блокувань усередині ЄС, найтяжчий терор в опалювальний сезон, нафтова криза і стрибок цін на пальне.

Тим часом, доручення президента Зеленського "максимальна дерегуляція, ліквідація будь-яких бюрократичних перепон" уряд виконував без гучних презентацій, але з цілком вимірюваним ефектом. Про це йдеться в аналітичному огляді "З чим іде уряд Свириденко: від зброї на фронті до євроінтеграції" опублікованому виданням РБК-Україна.

Як зросла економіка України за часів Свириденко?

За даними авторів огляду, під час роботи уряду Юлії Свириденко було скасовано чи не найархаїчніше явище української бюрократії – акти виконаних робіт: економія для бізнесу до 20 мільярдів гривень на рік. Сервісна модель держконтролю з превентивними перевірками додала ще 1,5 мільярда гривень, платформа "Пульс" вирішила 38 системних проблем бізнесу з ефектом 5,6 мільярда гривень на рік, а до першого читання готовий новий Трудовий кодекс – перше повноцінне оновлення трудового законодавства з часів СРСР.

З'явився й інструмент, без якого приватні інвестиції у воюючу країну неможливі в принципі, – ринок страхування воєнних ризиків: погоджено 174 заявки на 3,5 мільярда гривень, здійснено перші виплати компенсацій страхових премій.Програма "5-7-9" додала 21,1 тисячі кредитів на 99,4 мільярда гривень. Інвестиційний напрямок приніс 2,4 мільярда євро: перша угода Flagship Fund на 220 мільйонів євро укладена саме з мілтех-компанією, а з міжнародними фінансовими організаціями запущено ризик-шерінг на 2,2 мільярда євро для українських банків,

– зауважили автори аналітичного огляду.

Там також акцентували, що наприкінці 2025-го опозиція навсібіч говорила про дефолт у 2026-му, і таку перспективу не під запис визнавали й самі урядовці. Сьогодні про ці розмови забули – і це, можливо, найнедооціненіший результат Кабміну. Йдеться про залучення за рік 47,8 мільярда доларів зовнішньої допомоги, погодження програми UkraineSupport Loan на 2026 – 2027 роки обсягом 90 мільярдів євро, а також старт нової програми МВФ на 8,1 мільярда євро.

В макроекономіці України також є помітні позитивні результати діяльності уряду Свириденко: ВВП додав 1,8% за 2025 рік і 3% у четвертому кварталі, інфляція знизилася з 12% до 8%, міжнародні резерви досягли рекордних 57,3 мільярда доларів, а власні доходи бюджету – 1,9 трильйона гривень, 107,5% плану.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) з розумінням поставився до позиції України щодо обкладення податком на додану вартість (ПДВ) фізичних осіб-підприємців (ФОП). Тож, питання запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців наразі знято з порядку денного переговорів з МВФ.