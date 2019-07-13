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      Екс-невістку Ющенка назвали причетною до крадіжки мільярда у Молдові

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      Єлизавета Ющенко
      Єлизавета Ющенко / Hochu.ua

      Ім'я колишньої невістки третього президента України Віктора Ющенка – Єлизавети – фігурує серед причетних до крадіжки мільярда доларів з банків Молдови. Це гроші, які виводилися на рахунки, пов'язані з молдовським олігархом Владом Плахотнюком.

      Лідер молдовської "Нашої партії" Ренато Усатий представив 11 липня неоприлюднену раніше версію другого звіту американської компанії Kroll про розслідування крадіжки мільярда доларів. Детективи простежили шлях понад 30 мільйонів доларів, повідомляє NewsMaker.

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      У звіті мовиться, що гроші з молдовських банків виводилися на рахунки компаній, пов'язаних з колишнім лідером Демократичної партії країни, олігархом Владом Плахотнюком. Іноді гроші виводилися й на особисті рахунки Плахотнюка або на рахунки іноземців.

      Серед іноземців, які отримували на свої рахунки гроші з молдовських банків, опинилася і Єлизавета Ющенко. Вона отримала 50 тисяч доларів на свій банківський рахунок у США.

      Ще у 2015 році у Молдові виявили, що було виведено майже мільярд доларів з трьох великих банків країни Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank. Ці фінансові установи контролювали майже половину ринку банківських послуг. Банки були ліквідовані, а гроші вкладникам повернули з активів держави.

      Що відомо про Єлизавету Ющенко? Колишня дружина Андрія Ющенка – сина третього президента України Віктора Ющенка. Їхній шлюб тривав з 2009 до 2012 року. Екс-подружжя має спільну доньку, ще 1 дитину Єлизавета має від шлюбу з новим чоловіком-бізнесменом. Єлизавета є також рідною сестрою відомої української телеведучої Маші Єфросиніної. На сьогодні Єлизавета займається розвитком свого ювелірного бренду Lyly.

      Єлизавета Ющенко Андрій Ющенко Віктор Ющенко
      Фото з весілля Єлизавети та Андрія Ющенків

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      Теги: Новини України Гроші Новини політики Маша Єфросиніна Віктор Ющенко Андрій Ющенко Банки Молдова Розслідування Кримінальні новини
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