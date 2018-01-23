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Екс-в'язень "ЛНР" розповів про пробиття України крізь завісу пропаганди Кремля

00:37, сьогодні 2135 Читать новость на русском
У СІЗО
У СІЗО "ЛНР" ув'язнені мають змогу дивитися лише російські телеканали (ілюстрація) / Соцмережі

У так званій "ЛНР" українське телебачення було недоступним і здебільшого місцеве населення годують російською пропагандою, але одного разу у ефірі все ж можна було почути українську мову.

Про це розповів звільнений з полону луганчинин Артем Ахмеров, передає "Громадське радіо".

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Зокрема, він зазначив, що дивитись українське телебачення стало можливим під час перевороту у "ЛНР", який відбувся в листопаді 2017 року.

Ми знали, що в той день, це було 21-е, "Луганск 24" показував, що в центрі міста є незрозумілі озброєні люди. На цьому телеканал припинив своє мовлення. Ми бачили, що екран – просто чорний. А ввечері з ефірної сітки зникли всі канали. Ми відключили Т-2. Залишилася антена. Ми шукали канали, було кілька невиразних каналів і чорно-білим показувало Луганське обласне телебачення. До цього ЛОТ не пробивався. Я тоді порадів. Все було "рідною мовою",
– підкреслив колишній полонений.

За його словами, загалом у СІЗО був необмеженим доступ до телевізора, відтак полонені могли на свій розсуд обирати будь-які канали, але в пакеті були лише російські мовники.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Луганськ ЗМІ Медіа Російська пропаганда заручники СІЗО
Джерело: 24 Канал
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