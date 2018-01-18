Популяризація воїнів Путіна та пропаганда проти Євромайдану: Нацрада взялася за відомий канал

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу News One. Причиною такого кроку з боку регулятора стали пропагандистські заяви у ефірі мовника щодо Революції Гідності. Крім того, ресурс популяризував збройні сили Росії.

Про це повідомив член регулятора Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, підставою для перевірки стали депутатський запит групи народних депутатів (Ірини Геращенко, Ірини Фріз і Марії Іонової), а також звернення Служба безпеки України.

Як підкреслив Костинський, Нацраду зацікавили два епізоди: 1) заяви щодо Революції Гідності, 2) позитивне зображення збройних сил країни-агресора.

Національна рада зафіксувала трансляцію передачі "Український формат" за участю народного депутата України, власника телеканалу News One Євгена Мураєва, який заявив про те, що події кінця 2013 – початку 2014 років у Києві були "державним переворотом", метою якого було повалення законної влади в Україні. Крім того, зафіксовано систематичне підняття в ефірі телеканалу теми "державного перевороту в Україні" у виконанні співробітників каналу, ведучих передач та запрошених гостей: Євгена Червоненко, Надії Савченко, Діани Панченко, В'ячеслава Піховшека тощо,

– зауважив він.

За його словами, висловлювання щодо "державного перевороту" є змістовно аналогічними до офіційної політичної та пропагандистської позиції країни-агресора, яка є спрямованою на виправдання військової агресії проти України та анексії Криму Російською Федерацією.

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"Ці висловлювання базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації та такою, що немає нічого спільного зі свободою слова чи журналістською діяльністю", – додав представник регулятора.

Також Костинський пояснив, як у ефірі News One популяризували воїнів Кремля.

"За результатами моніторингу зафіксовано трансляцію передачі "Світова політика з Олегом Волошиним" на тему ситуації, яка відбулася в листопаді 2017 року в Сирії. У передачі було продемонстровано відеоролик, в якому є присутніми сцени за участю повітряних сил РФ з коментарями автора, що можна розглядати як популяризацію авіації країни-агресора", – констатував член Нацради.

Нагадаємо, раніше Нацрада призначали позапланову перевірку телеканалам "Інтер" і СТБ за трансляцію у їхніх новорічних ефірах фільмів за участю заборонених в Україні артистів.