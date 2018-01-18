07:44
19 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки
Вєсті Кремля
22:07, 18 січня
Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи
Вєсті.UA
21:54, 18 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НБУ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Популяризація воїнів Путіна та пропаганда проти Євромайдану: Нацрада взялася за відомий канал

21:02, 18 січня 1130 Читать новость на русском
Нацрада хоче перевірити News One
Нацрада хоче перевірити News One / DW

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу News One. Причиною такого кроку з боку регулятора стали пропагандистські заяви у ефірі мовника щодо Революції Гідності. Крім того, ресурс популяризував збройні сили Росії.

Про це повідомив член регулятора Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Кремль в українському ефірі: у Нацраді зробили важливу заяву

За його словами, підставою для перевірки стали депутатський запит групи народних депутатів (Ірини Геращенко, Ірини Фріз і Марії Іонової), а також звернення Служба безпеки України.

Як підкреслив Костинський, Нацраду зацікавили два епізоди: 1) заяви щодо Революції Гідності, 2) позитивне зображення збройних сил країни-агресора.

Національна рада зафіксувала трансляцію передачі "Український формат" за участю народного депутата України, власника телеканалу News One Євгена Мураєва, який заявив про те, що події кінця 2013 – початку 2014 років у Києві були "державним переворотом", метою якого було повалення законної влади в Україні. Крім того, зафіксовано систематичне підняття в ефірі телеканалу теми "державного перевороту в Україні" у виконанні співробітників каналу, ведучих передач та запрошених гостей: Євгена Червоненко, Надії Савченко, Діани Панченко, В'ячеслава Піховшека тощо,
– зауважив він.

За його словами, висловлювання щодо "державного перевороту" є змістовно аналогічними до офіційної політичної та пропагандистської позиції країни-агресора, яка є спрямованою на виправдання військової агресії проти України та анексії Криму Російською Федерацією.

Читайте також: Український нардеп у прямому ефірі назвав Євромайдан державним переворотом

"Ці висловлювання базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації та такою, що немає нічого спільного зі свободою слова чи журналістською діяльністю", – додав представник регулятора.

Також Костинський пояснив, як у ефірі News One популяризували воїнів Кремля.

"За результатами моніторингу зафіксовано трансляцію передачі "Світова політика з Олегом Волошиним" на тему ситуації, яка відбулася в листопаді 2017 року в Сирії. У передачі було продемонстровано відеоролик, в якому є присутніми сцени за участю повітряних сил РФ з коментарями автора, що можна розглядати як популяризацію авіації країни-агресора", – констатував член Нацради.

Нагадаємо, раніше Нацрада призначали позапланову перевірку телеканалам "Інтер" і СТБ за трансляцію у їхніх новорічних ефірах фільмів за участю заборонених в Україні артистів.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Російська пропаганда ЗМІ Медіа Блокування NewsOne Євромайдан
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Z-Games 2017: програма фестивалю в Затоці
21 серпня 2017 , 09:02
Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
 17 січня , 08:02
Фільм про Василя Сліпака "МІФ" покажуть в містах України (розклад)
 22 січня , 11:24
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук