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      Ексканцлер Німеччини закликав скасувати "безглузді санкції" проти Росії

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      Росія вимагає скасувати санкції
      Росія вимагає скасувати санкції / Апостроф

      Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вважає, що у часи пандемії коронавірусу потрібно скасувати санкцій проти Росії. Такі прохання неодноразово озвучувала і сама РФ.

      Шредер також додав, що країнам потрібно більше співпраці. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Tagesspiegel.

      Актуально Євросоюз не планує скасовувати санкції з Росії через пандемію

      На зауваження журналіста, що штрафні санкції стали відповіддю на анексію Криму, ексканцлер сказав: "Але це неправильна відповідь. Хто вірить, що Росію можна примусити до чогось за допомогою санкцій, той помиляється. Ніякий російський президент ніколи не віддасть Крим назад Україні".

      Саме зараз, коли через кризу коронавірусу нас чекають важкі, у плані економіки, часи, нам потрібно більше співпраці. Тому безглузді санкції треба скасувати,
      – наголосив Шредер.

      Говорячи про конфлікт на Донбасі, Герхард Шредер припустив, що в цьому регіоні "мирне співіснування буде тільки тоді, коли Україна стане федеративною державою, в якому схід країни отримає більше автономії".

      Путін та Шредер
      Путін та Шредер – гарні друзі / Фото Tagesspiegel

      Що відомо про Герхарда Шредера: головне

      • Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Після відходу з цієї посади він очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів дочірньої компанії російського "Газпрому" Nord Stream AG.
      • З 2017 року Шредер обіймає посаду голови ради директорів "Роснефти".
      • Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер потрапив до списку "Миротворця". Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, а також у виправданні збройної агресії Росії проти України".
      • Він називає Росію стратегічним партнером Євросоюзу. У багатьох питаннях наслідує позицію Путіна. І допоміг Кремлю підсадити Німеччину на газову голку Росії.

      Зверніть увагу Шредер – вражаючий приклад продажності західного політика, – Politico

      Друг Путіна Герхард Шредер потрапив до списку "Миротворця": дивіться відео

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Газпром Євросоюз Анексія Криму Війна на Донбасі Війна Санкції Новини Росії
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