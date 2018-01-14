Ексклюзивне авто з фільму "Форсаж" виставили на продаж: фото

На еВау виставили пікап із фільму "Форсаж", на якому головні герої здійснювали пограбування бензовоза.

На онлайн-аукціоні виставили легендарне Chevrolet C10 1967 року випуску, яке можна побачити на кадрах у відомому блокбастері "Форсаж".

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Модель авто є ексклюзивним, оскільки всі допрацювання, необхідні для кінострічки, залишили. Зокрема, в пікапі встановлений хромований вихлоп та баки. Окрім цього, для фільму в машині замінили коробку передач на механічну. Авто їздить завдяки 8,2-літровому силовому агрегаті.

Відомо, що автор лоту запевнив, що має всі необхідні документи, які підтверджують особливість машини та приналежність її до кінострічки.