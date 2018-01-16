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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Експерт попередив про імовірність серйозної зміни у верхівці влади в Росії

00:18, сьогодні 1172 Читать новость на русском
Дмитро Медведєв і Володимир Путін
Дмитро Медведєв і Володимир Путін / Соцмережі

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв найближчим часом може покинути свою посаду, оскільки чутки про його зміну ходять давно. Крім того, різні конфузи неодноразово траплялися з цим політиком.

Таку думку висловив експерт-міжнародник Валерій Кравченко, передає "Обозреватель".

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За його словами, чутки про те, що очільник адміністрації президента РФ Антон Вайно може змінити Дмитра Медведєва на посаді прем'єр-міністра після виборів голови російської держави, не є позбавленими підстав.

"Чутки про зміну в кріслі прем'єр-міністра Росії ходять давно. Медведєв має досить високий рейтинг довіри у населення, але він є меншим за рейтинги Путіна. Так вийшло, що Медведєв часто потрапляв в різні смішні сцени, халепи. Згадайте Крим і "ви там тримайтеся". Тобто, його персона та його особистість сприймається росіянами трохи несерйозно", – підкреслив він.

Водночас фахівець зауважив, що це жодним чином не вплине на політику Москви щодо Києва, оскільки в Росії це радше є номінальною посадою.

"Тому така технічна заміна може плануватися політтехнологами в Кремлі. Але ми не повинні переоцінювати його посаду. За великим рахунком Україні все одно, хто буде обіймати посаду прем'єр-міністра РФ. Вся повнота влади в цій країні контролюється не кабінетом міністрів, а силовими структурами і Путіним", – резюмував Кравченко.

Теги: Новини Росії Новини політики Дмитро Медведєв Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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