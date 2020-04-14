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      Від чого залежатиме курс гривні: відповідь експертів

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      Від чого залежатиме курс гривні / apostrophe

      Член новоствореної Ради з питань економічного розвитку при Кабміні Ярослав Жаліло запевнив, що курс гривні залежатиме від багатьох чинників. Зокрема, велику роль зіграють і заробітчани. Водночас інвестиційний банкір Сергій Фурса впевнений, що вирішальною у цьому стане співпраця з МВФ.

      Ярослав Жаліло в ефірі 24 каналу у програмі "Політ.бюро" сказав, що важливими для курсу будуть два чинники: платіжний баланс України та спекулятивний попит на гривню.

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      "З платіжним балансом зараз в нас ситуація подвійна. З одного боку – ми менше витрачаємо на імпорт. З іншого боку, ми вже втрачаємо частину експортних ринків, – зазначив Жаліло.

      За його словами, за 2019 рік в Україну прийшло 12 мільярдів доларів валютних ресурсів від заробітчан. Сьогодні ж значна частина цих людей повернулися в Україну. І навіть ті, що залишились за кордоном, скоріш за все не відправлятимуть гроші, адже вони самі намагаються вижити там, де залишилися.

      Щодо спекулятивного попиту Жаліло пояснив, потрібно звертати увагу на те, які будуть очікування людей і бізнесу. Також це залежить від тривалості карантину, можливості відновлення бізнесу та отримання доходів.

      Сьогодні люди починають нести валютні кошти до обмінників, адже їм треба якимось чином проїдати свої заощадження. Наразі цей чинник не активний, але він буде утримувати валюту від подорожчання,
      – сказав експерт.

      "Для того, аби зростав попит на валюту, повинен бути гривнений ресурс у людей. Сьогодні у людей та бізнесу немає коштів, аби купувати валюту", – запевнив Жаліло.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Та попри це уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19. Зокрема, й прогноз середньорічного курсу долара. Тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

      На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, курс валюти напряму залежить від співпраці з МВФ. 

      "В нас є оптимістичний варіант. Коли ми у співпраці з МВФ – економіка падатиме, але далі 30 (гривні за долар – 24 канал) не піде. Ми будемо мати підтримку. Однак якщо ми обираємо сценарій відмови від співпраці з МВФ – тут прогнозування не має значення, адже ми впускаємо такі механізми, які провокують паніку. Тому насамперед ми маємо відповісти, як ми покриваємо той дефіцит бюджету, який запланували вчора", – пояснив Фурса.

      курс
      Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Бізнес Карантин в Україні 2020 Заробітчани Транш МВФ МВФ Новини України
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