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      Експерти розшифрували, що шепотіла Меркель, коли тремтіла

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / Фото з відкритих джерел

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже тричі піддавалася тремтінню під час офіційних зустрічей.

      Експерт змогла по губах Джудіт Хартер змогла прочитати фразу, яку шепотіла лідерка, 10 липня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне в Берліні.

      Читайте також: Що відбувається з Ангелою Меркель: версії німецьких ЗМІ

      На відеозаписі видно, як канцлер щось бурмоче, не дивлячись на фінського колегу. Експерт впевнена, що Меркель повторювала фразу "я впораюся", повідомляє радіостанція Antenne Bayern.

      Це був третій інцидент з тремтінням, стався він, коли Меркель і Рінне слухали гімни країн. Глава фінського уряду ніяк не відреагував на нездужання колеги. Пізніше канцлер повідомила журналістам, що її самопочуття в нормі і приводів для занепокоєння немає.

      Ангелі Меркель стало погано на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії: відео


      Коли Меркель ставало погано?

      Вперше неконтрольований приступ помітили в Ангели Меркель 18 червня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона сильно тремтіла, було помітно, що канцлерці важко встояти на ногах і вона може втратити свідомість.

      Напад у Меркель під час зустрічі з Зеленським: відео

      Невдовзі ситуація повторилася. 27 червня під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що руки Ангели Меркель сильно тремтіли. Тоді їй довелося міцно притиснути їх до тіла, аби це було менш помітно.

      Меркель почала тремтіти на зустрічі з президентом Німеччини: відео

       


      Після трьох випадків тремтіння Ангела Меркель вирішила змінити офіційний протокол зустрічі іноземних гостей. У четвер, 11 липня, вона приймала у Берліні нову прем’єрку Данії Метте Фредеріксен і двоє лідерів країн провели церемонію сидячи. 

      меркель тремтитьАнгела Меркель та Метте Фредеріксен

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      Теги: Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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