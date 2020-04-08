Експолоненого полковника Без'язикова звинуватили у держзраді та засудили до 13 років

Українського полковника-розвідника Івана Без'язикова засудили до 13 років в'язниці за державну зраду. Рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 7 квітня.

Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини у фейсбуці.

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У чому звинувачують Івана Без'язикова

Українські правоохоронці звинувачували полковника в державній зраді. За інформацією Служби безпеки України, обвинувачення щодо Без'язикова ґрунтувалися на свідченнях українських військових, звільнених з полону разом з ним.

Майор Руслан Косинський, стверджував, що, коли його намагалися завербувати бойовики, у кімнаті перебував Без'язиков, який пропонував стати заступником командира загону. Косинський сказав, що Без'язиков був при цьому одягнений в російську форму і мав при собі зброю.

Без'язиков переконує, що це була інсценізація. Він стверджує, що все було зроблено для того, щоб скомпрометувати його і виключити можливість повернення на підконтрольну Києву територію.

Що відомо про Без'язикова