Експолоненого полковника Без'язикова звинуватили у держзраді та засудили до 13 років
Українського полковника-розвідника Івана Без'язикова засудили до 13 років в'язниці за державну зраду. Рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 7 квітня.
Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини у фейсбуці.
Важливо Прокуратура представила нові докази у справі Без'язикова
У чому звинувачують Івана Без'язикова
Українські правоохоронці звинувачували полковника в державній зраді. За інформацією Служби безпеки України, обвинувачення щодо Без'язикова ґрунтувалися на свідченнях українських військових, звільнених з полону разом з ним.
Майор Руслан Косинський, стверджував, що, коли його намагалися завербувати бойовики, у кімнаті перебував Без'язиков, який пропонував стати заступником командира загону. Косинський сказав, що Без'язиков був при цьому одягнений в російську форму і мав при собі зброю.
Без'язиков переконує, що це була інсценізація. Він стверджує, що все було зроблено для того, щоб скомпрометувати його і виключити можливість повернення на підконтрольну Києву територію.
Що відомо про Без'язикова
- Іван Без'язиков – полковник Збройних сил України, влітку 2014 року був начальником розвідки сектору "Д", що розташований вздовж кордону з РФ.
- Після обстрілу села Степанівка з боку РФ разом з двома офіцерами під білим прапором пішов домовлятися про повернення тіл загиблих бійців 30-ї бригади. Всі троє потрапили у полон.
- Бойовики, розуміючи, що взяли у полон полковника, вирішили утримувати його окремо від інших полонених та намагатися схилити на свій бік.
- Без'язиков ніколи не приховував, що бойовики схиляли його перейти на бік ворога. Але на суді запевняв: ніколи не погоджувався на співпрацю.
- У липні 2016-го полковника звільнили з полону, а вже наприкінці року його затримали українські правоохоронці.
Читайте також
-
Карантин 2020: що заборонили вивозити з України і чомусьогодні , 06:50
-
Чому подорожчав часник, лимони та імбир і до чого тут COVID-19сьогодні , 07:01
-
З Уханя дозволили виїжджати після 2 місяців закриттясьогодні , 09:18
-
Випуск новин за 9:00: Обстріли на Донбасі. Вбивство музиканта у Львовісьогодні , 09:41
-
Як Рада може розглянути 16 тисяч правок до закону про банки: пояснення від "Слуги народу"сьогодні , 10:23
-
Чому не можна спалювати листя: наслідки і покараннясьогодні , 06:40