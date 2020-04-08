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      Експолоненого полковника Без'язикова звинуватили у держзраді та засудили до 13 років

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      Без'язикова засудили до 13 років в'язниці / lb.ua

      Українського полковника-розвідника Івана Без'язикова засудили до 13 років в'язниці за державну зраду. Рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 7 квітня.

      Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини у фейсбуці.

      Важливо Прокуратура представила нові докази у справі Без'язикова

      У чому звинувачують Івана Без'язикова

      Українські правоохоронці звинувачували полковника в державній зраді. За інформацією Служби безпеки України, обвинувачення щодо Без'язикова ґрунтувалися на свідченнях українських військових, звільнених з полону разом з ним.

      Майор Руслан Косинський, стверджував, що, коли його намагалися завербувати бойовики, у кімнаті перебував Без'язиков, який пропонував стати заступником командира загону. Косинський сказав, що Без'язиков був при цьому одягнений в російську форму і мав при собі зброю.

      Без'язиков переконує, що це була інсценізація. Він стверджує, що все було зроблено для того, щоб скомпрометувати його і виключити можливість повернення на підконтрольну Києву територію.

      Що відомо про Без'язикова

      • Іван Без'язиков – полковник Збройних сил України, влітку 2014 року був начальником розвідки сектору "Д", що розташований вздовж кордону з РФ. 
      • Після обстрілу села Степанівка з боку РФ разом з двома офіцерами під білим прапором пішов домовлятися про повернення тіл загиблих бійців 30-ї бригади. Всі троє потрапили у полон.
      • Бойовики, розуміючи, що взяли у полон полковника, вирішили утримувати його окремо від інших полонених та намагатися схилити на свій бік.
      • Без'язиков ніколи не приховував, що бойовики схиляли його перейти на бік ворога. Але на суді запевняв: ніколи не погоджувався на співпрацю. 
      • У липні 2016-го полковника звільнили з полону, а вже наприкінці року його затримали українські правоохоронці.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Іван Без'язиков Україна – Росія Війна на Донбасі Війна Судді
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