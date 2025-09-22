Країни Заходу цікавляться українськими розробками зброї. Зокрема, це Велика Британія, США, Франція, Німеччина. Вони мають власний потужний оборонно-промисловий комплекс. Тому ці держави у захваті від українських інновацій.

Українськими безпілотниками цікавляться країни, які мають кордони з Росією, а також Польща. Це в ефірі 24 Каналу зауважила виконавча директорка обʼєднання приватних виробників озброєння "Технологічні Cили України" Катерина Михалко.

"Якщо казати про практичне застосування, то наші безпілотники цікаві країнам, які мають кордони з Росією. Це Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія. Також Польща цікавиться цими технологіями, бо щодо них вже були здійснені обстріли. Вони розуміють значення дронів для національної безпеки", – сказала вона.

Якою зброєю цікавляться на Заході?

Катерина Михалко підкреслила, що цікавості до української зброї дуже багато. Публічно відомо про українські виробництва на територіях Данії, Великої Британії та Польщі. Виробники та уряди цих держав вже офіційно анонсували це.

Також інші держави приходять з бажанням купити українські розробки. Але, на жаль, до цього ми мали заборони з боку українського уряду. Зараз ситуація змінюється. Сподіваємося, що виробники зможуть отримувати дозволи на експорт надлишкової продукції,

– зазначила вона.

Щодо того, які озброєння можуть купувати держави в України, усе залежить від специфіки військової доктрини кожної окремої країни. Безумовно, це дрони-розвідники, які потрібні майже всім державам.

Країнам, які мають спільний кордон з Росією, цікаві FPV-дрони. Навіть не для того, щоб мільйонами їх закуповувати, а саме досвід України. Їхні військові хотіли б навчитися користуватися цими БпЛА.

Також мовиться про технології, які є рішенням для захисту від дронів. Тобто це дрони-перехоплювачі, системи РЕБ. Також є велика зацікавленість в "діпстрайк-дронах", далекобійних дронах, бо це дешева альтернатива дорогих ракет,

– додала виконавча директорка.

Експорт зброї з України: що відомо?