Рішення, випробувані війною: боєць ЗСУ оцінив можливості експорту української зброї

Україна відкрила експорт зброї для країн-партнерів. Продавати продукцію можна буде у межах угод, але тільки за умови повного забезпечення потреб Збройних Сил.

Якщо ми говоримо про інновації у виробництві, то сьогодні таких центри є лише два. Як розповів 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко, мовиться про Сполучені Штати та Китай, інші країни намагаються їх наздоганяти.

Дивіться також Україна посилює оборонну співпрацю з однією з країн НАТО

Які аспекти треба врахувати, експортуючи зброю?

Втім якщо ми не говоримо про високотехнологічні, інноваційні рішення, то з погляду результативності Україна має що запропонувати. Можна згадати про далекобійні дрони чи інші засоби, які добре працюють. Ми здатні самостійно їх виготовляти.

Чим більше іноземних компонентів для виготовлення ми купуємо, то більше ми від них залежні. У такій ситуації Україна стає вразливою. Тому сьогодні насамперед треба говорити про власні розробки, щоб стати більш конкурентно спроможними.

"Поки ми над цим працюємо, але навіть тепер маємо рішення, які можемо запропонувати. Вони випробувані війною, на практиці. Але коли говоримо про експорт зброї, то дуже важливим є забезпечення наших власних потреб", – зауважив військовослужбовець.

Що відомо про експорт зброї: дивіться відео

Ще один момент, який варто врахувати – це те, що кошти від продажу озброєння можна реінвестувати, щоб розширити наші спроможності. Наприклад, інвестувати в українські компанії, збільшувати виробничі бази, давати робочі місця, сплачувати податки.

Зрештою ці кошти повернуться в Україну у вигляді податків, наповнять бюджет. Це важливі аспекти, які треба врахувати. Але як все буде на практиці – поки невідомо.