Електронні трудові книжки дедалі ближче: Рада зробила перший крок
Верховна Рада на засіданні 2 вересня проголосувала в першому читанні за законопроєкт про введення електронних трудових книжок. В Україні хочуть поступово відмовитись від паперових трудових книжок.
За відповідний проєкт закону №3623 проголосували 283 депутати. Про це повідомляє 24 канал. Ініціторами законопроєкту стали урядовці, зокрема й глава уряду Денис Шмигаль.
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Що передбачає законопроєкт
Автори закону стверджують, що реформа обліку трудової діяльності створить можливості для:
- зменшення витрат роботодавців на ведення паперового документообігу;
- спрощення доступу до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов'язковим держсоцстрахуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності;
- врахування даних щодо освіти та кваліфікації, яку має населення, котре працює, та яку отримує молодь.
- усунення можливих ризиків і негативних наслідків втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа.
Які ще переваги електронних трудових книжок
- Українці не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. А роботодавцям не потрібно буде її перевіряти або зберігати.
- В електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців є з 2000 року. Електронний документ з інформацією про свій стаж можна буде легко отримати в інтернеті. Щоб отримати цей документ, людині потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися електронним цифровим підписом (ЕЦП).
- Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, що буде автоматично накладатися на ці документи.
- У випадку трудового стажу до 2000 року буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або через роботодавця. Тоді зберігати трудову книжку, як носій інформації не потрібно.
- Якщо хтось все ж захоче зберегти інформацію про свій стаж у трудових книжках, уряд не заборонятиме. Можна просити свого роботодавця робити у ній записи і ставити штампи.
- Коли настане час оформити пенсійні виплати – це буде легко та без клопоту збирання підтверджувальних документів. Усі дані вже знатиме Пенсійний фонд.
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