Верховна Рада на засіданні 2 вересня проголосувала в першому читанні за законопроєкт про введення електронних трудових книжок. В Україні хочуть поступово відмовитись від паперових трудових книжок.

За відповідний проєкт закону №3623 проголосували 283 депутати. Про це повідомляє 24 канал. Ініціторами законопроєкту стали урядовці, зокрема й глава уряду Денис Шмигаль. Актуально Скільки українців працюють без трудової книжки Що передбачає законопроєкт Автори закону стверджують, що реформа обліку трудової діяльності створить можливості для: зменшення витрат роботодавців на ведення паперового документообігу;

спрощення доступу до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов'язковим держсоцстрахуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності;

врахування даних щодо освіти та кваліфікації, яку має населення, котре працює, та яку отримує молодь.

усунення можливих ризиків і негативних наслідків втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа. Які ще переваги електронних трудових книжок Українці не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. А роботодавцям не потрібно буде її перевіряти або зберігати.

В електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців є з 2000 року. Електронний документ з інформацією про свій стаж можна буде легко отримати в інтернеті. Щоб отримати цей документ, людині потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися електронним цифровим підписом (ЕЦП).

Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, що буде автоматично накладатися на ці документи.

У випадку трудового стажу до 2000 року буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або через роботодавця. Тоді зберігати трудову книжку, як носій інформації не потрібно.

Якщо хтось все ж захоче зберегти інформацію про свій стаж у трудових книжках, уряд не заборонятиме. Можна просити свого роботодавця робити у ній записи і ставити штампи.

Коли настане час оформити пенсійні виплати – це буде легко та без клопоту збирання підтверджувальних документів. Усі дані вже знатиме Пенсійний фонд. Цікаво Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг Зверніть увагу! За даними Держстату, кількість українців, які у першому кварталі 2020 року працювали без трудової книжки складає 3 мільйони 404 тисячі людей. За останній квартал кількість українців, які працюють без трудової книжки, зменшилася на 1,6%.