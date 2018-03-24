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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Чому влада України майже не реагує на електронні петиції українців

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Обурені роботою влади чи комунальників – створіть петицію. Електрона демократія в Україні працює вже третій рік. Звернутися можна, як до міської адміністрації, так і до Президента. За цей час було створено понад 50 тисяч петицій. Проте реалізували всього десятки.

Озброїти українців хотів Зен Антипоп – член "Української асоціації власників зброї". Він написав петицію, де запропонував ухвалити закон, який дозволить українцям вільно володіти зброєю.

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"Досвід цивілізованих країн показує, що озброєні громадяни значно швидше припиняють, в тому числі терористичні акти. І злочинець тричі подумає, чи виходити кудись на площу, розмахувати своєю незаконною волиною, якщо він знає, що є можливість, що будь-хто може мати зброю самозахисту", – зазначив активіст.

Українці підтримали цю ідею, А от Президент ні. Мовляв, проблема не на часі.

Електронні петиції в Україні працюють третій рік. Ідея прийшла з Європи. Звернутись можна не лише до Адміністрації Президента, а й до Кабміну та КМДА. Аби петицію розглянули чиновники, вона повинна набрати певну кількість голосів. У Президента це 25 тисяч, у мерії – 10. Ось до останніх і звернувся активіст Андрій. Пропонував очистити місто від незаконної реклами.

"Проблема в тому, що у Києві більшість реклами, є незаконною, наразі це 40-45 тисяч незаконної реклами", – запевнив активіст Андрій Косецький.

Хоч Андрій і отримав лист про виконану роботу. Проте результатом не задоволений.

Темпи демонтажів дуже маленькі, мало демонтується умовно кажучи тисяча. І ще кожного місяця з'являється нова незаконна реклама, тому шансів, що їх зменшиться наразі не видно,
– зазначив чоловік.

У КМДА пояснюють, не все так швидко. Хоч петиція і була створена ще майже три роки тому.

На скільки петицій відреагували у Києві за останні три роки – дивіться у сюжеті.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Законодавство Петро Порошенко Новини Києва Зброя
Джерело: 24 Канал
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