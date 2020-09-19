Поліцейські часто застосовують жорстокі методи щодо затриманих. Так було і в Кропивницькому, коли чоловіка неодноразово били кийками, а за кілька хвилин після затримання він помер на очах у поліцейських. Аби зменшити травматичні випадки й застосування вогнепальної зброї, МВС планує частково замінити поліцейські кийки на електрошокери.

Вони не мали б завдавати таких сильних і травматичних ударів. Перші 200 шокерів Taser Нацполіція не так давно вже отримала і розпочала тренування з новими спецзасобами. Taser дозволяє знерухомити правопорушника, не завдавши йому тяжких поранень, переконані в Нацполіції.

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Трагічний і резонансний випадок трапився у 2016 році, коли вбили 2 патрульних у Дніпрі при перевірці документів порушника ПДР. Наступного дня після страшної перестрілки міністр МВС вийшов із чіткою й категоричною заявою – дії правоохоронців невдовзі стануть більш жорсткими, їм мають дозволити шокери, а от про гуманність і меншу травматичність тоді не йшлося. Обставини були геть інші.

Що відомо про вбивство патрульних у Дніпрі? Трагедія трапилась ще восени 2016 року. Тоді Пугачов відкрив вогонь по патрульних після того, як ті його зупинили. Чоловік жорстоко застрелив одного правоохоронця Артема Кутушева та поранив його напарницю Ольгу Макаренко. Вона через деякий час теж померла у лікарні.



Пугачова затримали не одразу. Повідомляли навіть, що він намагався утекти в Іспанію. Зрештою його знайшли у одній із лікарень Дніпра. Як виявилось, Макаренко перед смертю встигла вистрелити йому в живіт. Пугачову зробили операцію та передали правоохоронцям. До слова, медики описували Олександра Пугачова, як психічно неврівноваженого, але осудного.



Суд над Пугачовим тривав 3 роки та завершився лише у квітні 2018 року. Пугачова засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Трагедія трапилась ще восени 2016 року. Тоді Пугачов відкрив вогонь по патрульних після того, як ті його зупинили. Чоловік жорстоко застрелив одного правоохоронця Артема Кутушева та поранив його напарницю Ольгу Макаренко. Вона через деякий час теж померла у лікарні.Пугачова затримали не одразу. Повідомляли навіть, що він намагався утекти в Іспанію. Зрештою його знайшли у одній із лікарень Дніпра. Як виявилось, Макаренко перед смертю встигла вистрелити йому в живіт. Пугачову зробили операцію та передали правоохоронцям. До слова, медики описували Олександра Пугачова, як психічно неврівноваженого, але осудного.Суд над Пугачовим тривав 3 роки та завершився лише у квітні 2018 року. Пугачова засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

За 4 роки після заяви міністра, Нацполіція зрештою отримала перші шокери, один такий пристрій коштує понад 2 тисячі доларів.

Окрім закону про Нацполіцію 2015 року, що передбачає використання електрошокерів, були необхідні також і реєстрація та погодження з боку Міністерства охорони здоров'я. Як повідомляє радник міністра МВС, дозволи від МОЗу Нацполіція отримала ще торік. Зовні шокери нагадують звичайні пістолети, от тільки стріляють вони не кулями, а розрядами струму.

У МВС вирішили, що всі поліцейські, які будуть допущені до роботи з електрошокерами, повинні самі отримати розряд струму, аби оцінити рівень болю й на практиці застосовувати електрошокер лише тоді, коли є підстави.

До слова. У більшості демократичних країн поліцейські вже давно оснащені шокерами. До прикладу, у США, Британії, Німеччині та Австралії.

Випадки трагічного поводження з шокером

Згідно з даними Amnesty International, з 2001 по 2012 рік лише в США вбито щонайменше 500 осіб у результаті застосування до них електрошокеру Taser під час арешту або вже у тюрмі. Важливо розуміти, що із сотень загиблих, десятки смертей могли бути пов'язані з непотрібним, надмірним і необґрунтованим застосуванням сили. Amnesty відомо, що й у багатьох країнах поліцейські застосовують шокери навіть проти в'язнів у наручниках та проти затриманих, які вже не становлять небезпеки.



Один шокер коштує понад 2 тисячі доларів / Фото london.co.uk

Колумбія

Так, нещодавно у Колумбії помер чоловік після поліцейських ударів шокером. 9 вересня 46-річний Хав'єр Ордоньєс разом із друзями завітав до магазину за алкоголем. По дорозі додому поліцейські зупинили чоловіків і звинуватили Хав'єра у недотриманні соціальної дистанції під час пандемії. Після того, як Хав'єра знерухомили правоохоронці продовжили завдавати удари струмом по його тілу.

Чоловік благав зупинитися, як і очевидці, які знімали інцидент на камеру. Через кілька годин Ордоньєс помер у лікарні. Родичі чоловіка згодом запевняли, що його били шокером приблизно 12 разів.

Німеччина

Дискусії щодо безпеки використання електрошокерів періодично виникають і в Німеччині. Як зазначає Deutsche Welle, торік на південному сході країни людину з психічним розладом необхідно було доставити з квартири до лікарні. Оскільки чоловік чинив опір, поліцейський застосував електрошокер, від чого чоловік вже не оговтався. У поліцейському автомобілі він втратив свідомість і незабаром помер вже у лікарні.

Крим

Є свідчення щодо необґрунтованого застосування шокерів поліцією і в окупованому Криму. Там 17-річний кримський татарин Сервер Расильчак розповів журналістам "Крим.Реалії", що співробітник поліції катував його електрошокером, імовірно, намагаючись повісити на нього провину за крадіжку.

Про що йдеться? Сервер разом із батьком, другом та його дівчиною поїхали до Сімферополя. За кермом був друг хлопця. Під час поїздки люди зупинилися на заправці, аби купити води. Втім, там їх зупинили інспектори, які були у цивільному одязі. Причину затримання ніхто не пояснював, людей розсадили в службові автомобілі та повезли до відділення поліції. Детальніше про інцидент – читайте тут

Електрошокер – це не тільки спецзасіб для оборони у руках поліцейського, це зброя, яку можуть застосовувати лише співробітники, які пройшли сувору програму спеціальної підготовки від МВС і лише у виняткових ситуаціях. І ці виняткові ситуації уряд має чітко прописати у зрозумілих інструкціях. До прикладу, затвердити дозвіл на використання шокеру лише у разі безпосередньої загрози для життя і здоров'я поліцейського, коли менш екстремальні заходи є безрезультатними.

Що треба знати для безпечного використання шокера

Окрім вивчення чітких інструкцій, поліцейські мають освоїти матеріал про всі потенційні ризики застосування шокерів, зокрема і ризик смерті. Співробітники повинні пройти інструктаж щодо смертельної небезпеки ударів у грудну клітину біля серця та повторних або безперервних ударів шокером. Без проведення ґрунтовних і спеціальних навчань для поліцейських електрошокер може стати страшною летальною зброєю у непідготовлених руках. Згідно з міжнародними стандартами у галузі прав людини, електрошокери та інша так звана "менш смертельна" зброя має застосовуватися відповідно до аналогічних протоколів. Має бути встановлена чітка, прозора і зрозуміла система моніторингу за використанням електрошокерів поліцією. Вкрай важливо затвердити нормативну базу, у якій свавільне, надмірне або безпідставне використання електрошокера має каратися, як злочин. Не слід забувати, що навчальні програми, моніторинг роботи поліцейських, законодавчі акти й норми повинні бути незалежними від будь-яких комерційних інтересів, пов'язаних з виробництвом та збутом такої зброї.

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Аби збагнути реальну ситуацію щодо введення електрошокерів у користування поліції, Amnesty International в Україні вимагає від уряду чітких відповідей на питання:

Які категорії поліцейських отримають електрошокери?

Яке наразі є законодавство та інші нормативні документи, що регулюватимуть використання цієї зброї?

Які тривалість та зміст навчання поліцейських, а також ким це навчання розробляється та проводиться?

Наскільки ефективна відповідальність за неправильне використання зброї уже є і чи буде забезпечено достатній рівень моніторингу її використання?

Важливо пам'ятати, що поліція має право на застосування сили, проте в наших руках інструмент контролю і впливу на порядок її застосування.