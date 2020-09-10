Низка злочинів, у яких підозрюють поліцейських з Кагарлика, свідчать, що спроможні вони на багато ганебних і садистських злочинів. За матеріалами слідства, у Кагарлицькому відділку поліції не лише ґвалтували свідків. Так звані правоохоронці там одягали на людей протигази, ламали їм ребра, били струмом, стріляли над головою, перевозили затриманих у багажнику, приковували їх кайданками до батареї.

Про катування і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції, на якому етапі триває слідство по цій справі і як насправді пройшла переатестація у відділку – читайте у блозі "Територія рівності" на 24 каналі.

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25 травня 2020 року країну сколихнула жахлива новина про нещадні тортури в Кагарлицькому відділку Нацполіції. Чи не всю ніч з невинної молодої дівчини Нелі Погребицької усіма можливими методами вибивали зізнання в крадіжці 1, 5 тисячі гривень і алкогольних напоїв у сільському магазині. Це злочин, який вона не скоювала і про який нічого не знала. Проте на методах роботи правоохоронців варто зупинитись детальніше.

Які тортури пережила Неля Погребицька

Спершу на жінку одягли протигаз, і періодично протягом 15 хвилин перекривали дихальну трубку. Далі потерпілу били по голові й стягували живіт шкіряним ременем. Згодом постраждалу залишили на кілька годин прикутою кайданками до батареї в коридорі. За даними слідчих ДБР, усі ці нещадні тортури скоїв начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького відділку Микола Кузів за участі оперуповноваженого Євгена Трохименка, який не давав потерпілій чинити опір.

Та на цьому ось така "професійна" робота правоохоронців не завершилась. Невдовзі безпорадністю жінки скористався оперуповноважений Сергій Сулима і кілька разів зґвалтував її просто на очах Миколи Кузіва.



Микола Кузів та Сергій Сулима / Фото скриншот 24 каналу

Побита, понівечена, але жива жінка покинула місцевий відділок поліції й ступила на непростий шлях боротьби проти беззаконня і безкарності поліцейських.

Що відомо про зґвалтування у Кагарлику? Неля Погребицька звернулась до лікарні – заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями. Вже вранці 25 травня співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали 2 поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.



Як виявилось, інцидент трапився 23 травня. Тоді жінку викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували. Правоохоронців одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Неля Погребицька звернулась до лікарні – заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями. Вже вранці 25 травня співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали 2 поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.Як виявилось, інцидент трапився 23 травня. Тоді жінку викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували. Правоохоронців одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Згодом Кузіва та Сулиму взяли під варту

Адвокати потерпілої зазначили, що мати Нелі ще 13 травня зверталась до поліції із заявою, що її доньці погрожував один із підозрюваних.

Що чекало на постраждалу пізніше

Спершу оглядати жінку відмовились лікарі і в Кагарлику, і в Обухові. І лише після звернення до поліції Обухова за справу взялося ДБР, а постраждалій надали медичну і психологічну допомогу. На наступний день після інциденту і Миколу Кузіва, і Сергія Сулиму затримали. Нині вони перебувають у слідчому ізоляторі.



Неля Погребицька / Фото УП

Але прикметно, що Неля Погребицька була не єдиною, з кого знущались і кого катували у Кагарлицькому відділку. Після розголосу цієї історії посипалися додаткові деталі поліцейських тортур. Інші потерпілі наважились звернутись до правоохоронців з моторошними свідченнями про тортури і жорстоке поводження щодо них.

Злочинці застосовували жорстокі методи не вперше

Слідчі ДБР з'ясували, що в січні ті самі Микола Кузів, Сергій Сулима та ще один оперуповноважений Ярослав Леваднюк, за даними видання "Ґрати", відпрацьовували філігранні методи "допиту" до інших мешканців містечка.

Так, згідно з матеріалами справи, 9 січня надвечір Кузів із підлеглими без ордера потрапили у недобудову, де проживали 2 чоловіків. Правоохоронці жорстоко побили господарів, а Микола Кузів вдався до найбільш аморальних тортур, зірвав з одного чоловіка спіднє та зґвалтував кухонним "друшляком" з металевою ручкою. Невдовзі потерпілих змусили залізти в багажник автомобіля і відвезли на безлюдну галявину. Там їх вкотре жорстоко побили, а пізніше доставили до місцевого відділку та по черзі катували електрошоком.

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Від затриманих чоловіків вимагали зізнатися у скоєнні серії крадіжок, однак потерпілі так і не взяли вину на себе. За тиждень до зґвалтування жінки ті самі правоохоронці "відпрацьовували" ще одного потерпілого по інциденту з крадіжкою автомагнітоли. Вони так само жорстоко били чоловіка.

Загалом, за даними нардепа Осадчука, зафіксовано:

щонайменше 12 звернень про протиправні дії або бездіяльність працівників Кагарлицького відділку;

8 повідомлень про фізичне насильство надійшло на лінію "102";

1 досудове розслідування, що здійснює Департамент внутрішньої безпеки.

Нині у кагарлицьку справу об'єднали 3 епізоди й винесли 4 підозри. Кузів, Сулима і Леваднюк, який був залучений в тортурах у січні, перебувають у СІЗО. А Євген Трохименко, який не давав постраждалій жінці чинити опір під час катувань, нині під домашнім арештом.

На якому етапі розслідування

За словами адвокатки постраждалої Олени Сотник, наразі проведено 50 слідчих експертиз. Однак захист подав клопотання про додаткові експертизи, проведення слідчого експерименту й наполягав на продовженні строку досудового розслідування.



Олена Сотник / Фото Слово і діло

Тож за рішенням суду слідство триватиме до лютого 2021 року.

Довідка. З'явилися деталі досудового розслідування провадження щодо жахливих подій у Кагарлицькому відділку поліції. Як відомо, майже 90% призначених експертиз підтвердили, що працівники Кагарлицького відділку поліції причетні до вчинених злочинів.

Що відбулось із самим Кагарлицьким відділком поліції

Співробітники були свідками усіх злочинів, бачили прикутих до батареї потерпілих у коридорі, чули їхні крики, постріли табельної зброї. Де всі ці люди і чи залишились вони при погонах? За кілька днів після зґвалтування жінки у Кагарлицькому райвідділку, у МВС авторитетно заявили про розформування Кагарлицького відділу та наказали провести службове розслідування й переатестацію поліцейських Обухова, Кагарлика і Ржищева.

У самому Кагарлику атестували 39 співробітників, правоохоронці мали скласти тести та пройти співбесіду. За результатами перевірки 25 кагарлицьких поліцейських притягнули до дисциплінарної відповідальності:

5 із них звільнили з лав Нацполіції – 4 підозрюваних у тортурах і начальника відділу;

6 копів понизили;

на 14 співробітників наклали дисциплінарні стягнення.

Поліцейські, які залишились при колишніх чи нижчих посадах, далі працюють в Кагарлику, от тільки відділ тепер має іншу назву – №1. Змінили назву, але чи змінився зміст? Чимало питань у журналістів і громадськості й до самої переатестації, до складу комісії, до якої, наприклад, не увійшли авторитетні представники громадянського суспільства. Як взагалі допустили до лав поліції таких співробітників після реформи МВС?

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Нацполіція на звернення народного депутата Осадчука взагалі не надала інформацію щодо проходження Миколою Кузівим та Сергієм Сулимою атестаційної комісії перед їхнім призначенням на службу в 2015 році. Ба більше, Кузів навіть не проходив психофізіологічне обстеження.

Це є доказом тотального провалу переатестації 2015 року, коли більшість недобросовісних міліціонерів змогли пройти до лав нової поліції через лазівки і своїх людей у комісіях, а хто не зміг – поновились через суди. Це безкарність правоохоронців, яка породжує нові й нові злочини. Це брак превентивних заходів і очікуваний ріст недовіри громадськості до поліції.

Що потрібно зробити, аби уникнути таких ситуацій у майбутньому

Потрібно відповідно до чинного законодавства карати винних правоохоронців, не допускати кругову поруку і поширювати нульову толерантність до тортур.

Провести реальну реформу правоохоронних органів і викорінити "палочну" систему, де ефективність вимірюється лишень кількістю "розкритих" злочинів.

Забезпечити моніторинг і контроль за діями поліцейських, що після Кагарлику вже частково запроваджено, та проводити періодичні психологічні перевірки персоналу.

Невідворотність покарання за тортури має стати нормою, аби ні Врадіївка, ні Криве Озеро, Переяслав чи Кагарлик не повторювались знову.