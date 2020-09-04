Пандемія COVID-19 – не міф, а реальна загроза, яка тільки набирає обертів в Україні. Кількість інфікованих у нашій державі вже понад 100 тисяч, і кожного дня статистика лише зростає. Якщо населенню під силу дотримуватись дистанції й усіма можливими методами намагатись уникнути вірусу, медики такого привілею позбавлені. І, на жаль, ті, які мали б нас рятувати, самі нерідко стають жертвами.

Про те, наскільки захищені медики, які рятують людей від COVID-19 та як родичам загиблих отримати компенсації від держави – читайте у відеоблозі "Територія рівності" на 24 каналі.

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Справа хірурга Олега Гайди

Наприкінці червня пішов з життя лікар-хірург з міста Черкаси Олег Гайда. За словами його родичів, останній свій місяць він майже жив на роботі, і, на жаль, тим і поплатився.

Смерть спричинили ускладнення внаслідок коронавірусної хвороби. За лічені дні до того помер його брат – Іван Гайда, теж лікар, керівник львівського військового госпіталю, і теж інфікований на коронавірус.



Олег Гайда / Фото з особистої сторінки Олега Гайди

Родина Олега Гайди мала б отримати понад 1,5 мільйона компенсацій. Але, щоб отримати кошти, потрібно довести, що інфікування відбулось на робочому місці хірурга Гайди.

За даними журналістів, справу хірурга Гайди спеціальна комісія розглядала аж 4 рази. Сім'я померлого надала свідчення інфікованої на коронавірус пацієнтки, яка була на прийомі в Олега Гайди й могла його інфікувати. На той момент жінка не знала про свою хворобу.

Утім, компенсації родині Гайди, станом на кінець серпня, так і не призначили. Представник Фонду соціального страхування не дав зелене світло.

Сподіваємося, на вже п'ятому засіданні по цій справі родина Гайди зможе домогтися справедливості, а їхня паперова тяганина і оббивання порогів відомств не будуть марними.

Наскільки захищені медики в умовах пандемії

За даними МОЗу, медики нині становлять близько 10% від усіх зафіксованих хворих на коронавірус. Це близько 11 тисяч фахівців та фахівчинь. Щонайменше 60 із них померли внаслідок зараження COVID-19.

Криза в системі охорони здоров'я

Лишень із загрозою пандемії держава усвідомила масштабну кризу в системі охорони здоров'я. Брак медобладнання, реагентів, і навіть елементарних засобів індивідуального захисту перестали бути, так званими локальними проблемами лікарень.

Тепер усім, нарешті, зрозуміло, що це – загальнонаціональна проблема. А мізерно низькі заробітні плати медперсоналу та нестача кваліфікованих працівників, частина з яких була змушена виїхати за кордон у пошуках пристойного заробітку, лиш посилюють наявну сумну картину.

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Фактично роззброєні, лікарі зустрілися з коронавірусом. Бракувало всього: і масок, і костюмів біозахисту, і дезінфекторів та апаратів ШВЛ.

На боротьбу з коронавірусом – 25 мільярдів гривень

Станом на кінець серпня, на боротьбу з COVID-19 вже витратили 25 мільярдів гривень. Утім, попри аж ніяк не маленьку суму, за офіційними даними МОЗу – українські медзаклади, станом на зараз, недозабезпечені засобами захисту на 25%.

► 25% недостачі – це 1 мільйон одноразових масок, 2 мільйони рукавичок, майже 800 тисяч костюмів біозахисту, 186 апаратів ШВЛ та 242 кисневих прилади. І це далеко не весь список.

COVID–19 – професійна хвороба лікарів

У травні COVID-19 визнали професійною хворобою медичних працівників і працівниць, а згодом Кабмін затвердив порядок здійснення страхових виплат медперсоналу або їхнім сім’ям.

Страховий випадок

Страховий випадок можливий у двох випадках: смерті й інвалідності.

У разі смерті медика, родина повинна отримати понад 1,5 мільйона гривень.

У разі інвалідності – від 600 до 840 тисяч гривень.

Право на компенсації потрібно документально підтвердити, й надати понад 20 різних паперів.

З понад 60 родин, у яких померли інфіковані коронавірусом медики, на початку серпня компенсації отримали лише 12 сімей.

Обіцяні надбавки

Компенсації загиблим не єдина біда. Усі ми пам'ятаємо епопею з обіцяними урядом 300-відсотковими надбавками до зарплат медикам, які працюють з інфікованими коронавірусом пацієнтами. Пам'ятаємо страйки лікарів, протестні відеозвернення тих, які місяцями чекали на обіцяні гроші.



Страхування медиків під час пандемії / Візуалізація з сайту Центру громадського моніторингу та контролю

Комітет погодив підвищення зарплат лікарям

Нещодавно бюджетний комітет погодив довгоочікуване підвищення зарплат медикам. Так, вже у вересні-грудні лікарі отримають доплату у розмірі 70% від окладу, а це 3,5 тисячі на місяць.

Фахівцям з базовою вищою та неповною вищою освітами доплатять 50% зверху, тобто на 2300 гривень більше. А молодший медперсонал отримає доплату 25% від мінімалки, тобто майже на 1200 гривень більше.

Неприйнятні умови роботи

Amnesty International вважає неприйнятними умови, в яких доводиться працювати українським медикам. Рівень забезпечення засобами індивідуального захисту. Тотальну і руйнівну бюрократію, через яку не можливо отримати гарантовані державою компенсації. Також суму щомісячного відшкодування за ризик, величезну відповідальність і важкі умови роботи, часом по 24 години на добу.

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Ми закликаємо державу вжити всіх необхідних заходів, аби медики почувалися безпечно на робочому місці, мали достатню зарплатню і з гідністю виконували свій професійний обов’язок. Це те, про що мріяли й що сподівались відчути загиблі лікарі Олег та Іван Гайди.

Від безпеки медиків – залежить доля і здоров’я цілої країни, варто нарешті це зрозуміти.