Вийду – тебе і твою сім'ю знищу, – підозрюваний у зґвалтуванні в Кагарлику погрожував жертві
Микола Кузів – один з поліцейських, затриманих за знущання над жінкою у відділку, вже раніше домагався потерпілу. Неля Погребицька зазначила, що Кузів погрожував їй і вона досі його боїться.
Кузів домагався Нелю й раніше
Нездоровий інтерес з боку поліцейського Кузіва Неля помітила ще задовго до знущань у відділку. Про це жінка розповіла в інтерв'ю "Українській правді".
До теми 10 годин пекла: зґвалтована у Кагарлику жінка розповіла про моторошні деталі злочину
Начебто Кузів приходив у дім до Михайла – сусіда, який згодом підвозив Нелю до відділку.
Він до мене підійшов, взяв за підборіддя та каже: "Подивись мені в очі. Якщо, каже, я тобі подзвоню, якщо ти до мене не вийдеш, то ти знаєш, де я роблю, ти знаєш, що я можу зробити, ти завжди мені даси". Так домагався мене,
– розповіла Неля.
Під час знущань у райвідділку Кузів також постійно погрожував жінці. Саме тому вона спочатку і боялась усе розповісти. Навіть, коли копи-нелюди опинились за ґратами, страх у Нелі не зник.
Страшно, ми всі тут налякані. Я думаю, що вийде цей Микола чи Сергій, приїде та й вб'є – мене або мою родину. Він же казав, вийду – тебе і твою сім’ю знищу,
– сказала жінка.
Потерпіла зазначила, що вона – не перша жертва Кузіва та Сулими. Начебто її матері відомо про знущання над хлопцем, якого теж били, проте він побоявся писати заяву. Також є постраждалі дівчата й у Кагарлику.
Вдома у потерпілої поставили тривожну кнопку
Раніше у Нелі не було жодної охорони. Завдяки зусиллям нової адвокатки Олени Сотник, у домівці жінки поставили тривожну кнопку. При будь-якій загрозі має приїхати патруль поліції. Незважаючи на це, Неля залишатись у селі не хоче.
Та треба десь з цього села виїжджати, це точно. Батько каже, та не бійся, нічого не буде. Але я боюся. В мене немає ані роботи, ані захисту,
– зазначила Неля.
Зґвалтування у Кагарлику: коротко
- 25 травня затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.
- Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.
- Виявилося, що 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Затримані – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- Правоохоронців одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Кузіва та Сулиму взяли під варту.
- Адвокати потерпілої зазначили, що мати Нелі ще 13 травня зверталась до поліції із заявою, що її доньці погрожував один із підозрюваних.