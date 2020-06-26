Микола Кузів – один з поліцейських, затриманих за знущання над жінкою у відділку, вже раніше домагався потерпілу. Неля Погребицька зазначила, що Кузів погрожував їй і вона досі його боїться.

Кузів домагався Нелю й раніше

Нездоровий інтерес з боку поліцейського Кузіва Неля помітила ще задовго до знущань у відділку. Про це жінка розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

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Начебто Кузів приходив у дім до Михайла – сусіда, який згодом підвозив Нелю до відділку.

Він до мене підійшов, взяв за підборіддя та каже: "Подивись мені в очі. Якщо, каже, я тобі подзвоню, якщо ти до мене не вийдеш, то ти знаєш, де я роблю, ти знаєш, що я можу зробити, ти завжди мені даси". Так домагався мене,

– розповіла Неля.

Під час знущань у райвідділку Кузів також постійно погрожував жінці. Саме тому вона спочатку і боялась усе розповісти. Навіть, коли копи-нелюди опинились за ґратами, страх у Нелі не зник.

Страшно, ми всі тут налякані. Я думаю, що вийде цей Микола чи Сергій, приїде та й вб'є – мене або мою родину. Він же казав, вийду – тебе і твою сім’ю знищу,

– сказала жінка.

Потерпіла зазначила, що вона – не перша жертва Кузіва та Сулими. Начебто її матері відомо про знущання над хлопцем, якого теж били, проте він побоявся писати заяву. Також є постраждалі дівчата й у Кагарлику.

Вдома у потерпілої поставили тривожну кнопку

Раніше у Нелі не було жодної охорони. Завдяки зусиллям нової адвокатки Олени Сотник, у домівці жінки поставили тривожну кнопку. При будь-якій загрозі має приїхати патруль поліції. Незважаючи на це, Неля залишатись у селі не хоче.

Та треба десь з цього села виїжджати, це точно. Батько каже, та не бійся, нічого не буде. Але я боюся. В мене немає ані роботи, ані захисту,

– зазначила Неля.

Зґвалтування у Кагарлику: коротко