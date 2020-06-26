Николай Кузив – один из полицейских, задержанных за издевательство над женщиной в участке, уже ранее домогался потерпевшую. Неля Погребицкая отметила, что Кузив угрожал ей и она до сих пор его боится.

Кузив домогался Нелю и раньше

Нездоровый интерес со стороны полицейского Кузива Неля заметила еще задолго до издевательств в участке. Об этом женщина рассказала в интервью "Украинской правде".

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Вроде бы Кузив приходил в дом к Михаилу – соседу, который впоследствии подвозил Нелю в участок.

Он подошел ко мне, взял за подбородок и говорит: "Посмотри мне в глаза. Если, говорит, я тебе позвоню, если ты ко мне не выйдешь, то ты знаешь, где я работаю, ты знаешь, что я могу сделать, ты всегда мне дашь". Так домагался меня,

– рассказала Неля.

Во время издевательств в райотделе Кузив также постоянно угрожал женщине. Именно поэтому она сначала и боялась все рассказать. Даже когда полицейские оказались за решеткой, страх в Неле не исчез.

Страшно, мы все здесь напуганы. Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей, приедет и убьет – меня или мою семью. Он же говорил, выйду – тебя и твою семью уничтожу,

– сказала женщина.

Потерпевшая отметила, что она – не первая жертва Кузива и Сулимы. Вроде ее матери известно об издевательствах над парнем, которого тоже били, однако он побоялся писать заявление. Также есть пострадавшие девушки и в Кагарлыке.

Дома у потерпевшей поставили тревожную кнопку

Ранее у Нели не было никакой охраны. Благодаря усилиям нового адвоката Елены Сотник, в доме женщины поставили тревожную кнопку. При любой угрозе должен приехать патруль полиции. Несмотря на это, Неля оставаться в селе не хочет.

Но надо куда-то из этого села выезжать, это точно. Отец говорит, но не бойся, ничего не будет. Но я боюсь. У меня нет ни работы, ни защиты,

– отметила Неля.

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