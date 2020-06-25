Кагарлицкий отдел полиции окончательно ликвидируют. Такое решение приняли после жестокого преступления, в котором фигурируют полицейские – изнасилования 26-летней женщины. На звонки местных жителей будет реагировать полиция Обухова.

Такую информацию предоставил источник в полиции Киевской области изданию РБК-Украина. Уточнили, что ликвидация полицейского участка состоится 25 июля 2020 года – еще ровно месяц отделение будет работать.

Обратите внимание Угрозы женщине были еще 13 мая, – адвокаты пострадавшей в Кагарлыке

"Но 25 июня в этом помещении крест-накрест двери заколотят и полиции уже не будет в этом (Кагарлицком, – ред.) районе", – отметил источник в полиции.

Стало известно, что после ликвидации участка жители Кагарлыка будут обращаться в Обуховский отдел полиции. Он расположен в 40 километрах от Кагарлыка.

Будут проверять психическое здоровье полицейских

Также стало известно, что обследуют всех сотрудников Кагарлицкого отдела полиции, их примерно 3 тысячи. Таким образом проверят их психическое здоровье. Такое решение приняло руководство областной полиции.

"Проводятся психологические обследования всех работников всех структурных и территориальных подразделений, чтобы выявить и предотвратить такие случаи", – отметил источник в полиции Киевской области.

К теме. Сегодня, 25 июня 2020 года, пострадавшая в изнасиловании в Кагарлыке и ее защитники дали в Киеве пресс-конференцию. Там адвокат потерпевшей Елена Сотник заявила, что женщине угрожают еще с 13 мая.

Изнасилование в Кагарлыке: коротко