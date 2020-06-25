Изнасилование в Кагарлыку: известна дата ликвидации отдела полиции, где произошел скандал
Кагарлицкий отдел полиции окончательно ликвидируют. Такое решение приняли после жестокого преступления, в котором фигурируют полицейские – изнасилования 26-летней женщины. На звонки местных жителей будет реагировать полиция Обухова.
Такую информацию предоставил источник в полиции Киевской области изданию РБК-Украина. Уточнили, что ликвидация полицейского участка состоится 25 июля 2020 года – еще ровно месяц отделение будет работать.
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"Но 25 июня в этом помещении крест-накрест двери заколотят и полиции уже не будет в этом (Кагарлицком, – ред.) районе", – отметил источник в полиции.
Стало известно, что после ликвидации участка жители Кагарлыка будут обращаться в Обуховский отдел полиции. Он расположен в 40 километрах от Кагарлыка.
Будут проверять психическое здоровье полицейских
Также стало известно, что обследуют всех сотрудников Кагарлицкого отдела полиции, их примерно 3 тысячи. Таким образом проверят их психическое здоровье. Такое решение приняло руководство областной полиции.
"Проводятся психологические обследования всех работников всех структурных и территориальных подразделений, чтобы выявить и предотвратить такие случаи", – отметил источник в полиции Киевской области.
Изнасилование в Кагарлыке: коротко
- Сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали 2 полицейских Кагарлицкого отдела полиции 25 мая 2020 года. Их подозревают в изнасиловании 26-летней местной жительницы.
- Потерпевшая обратилась накануне в больницу, где заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями. Как выяснили, 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Однако полицейские якобы решили над ней поиздеваться, приковав ее наручниками. Также стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.
- Подозревают в изнасиловании 2 полицейских: 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму. Их сразу же уволили, а все отделения Кагарлыкской полиции расформировали.