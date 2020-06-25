Зґвалтування в Кагарлику: відома дата остаточної ліквідації відділу поліції, де трапився скандал
Кагарлицький відділ поліції остаточно ліквідують. Таке рішення прийняли після жорстокого злочину, у якому фігурують поліцейські – зґвалтування 26-річної жінки. На дзвінки місцевих мешканців реагуватиме поліція Обухова.
Таку інформацію надало джерело в поліції Київської області виданню РБК-Україна. Уточнили, що ліквідація поліцейської дільниці відбудеться 25 липня 2020 року – ще рівно місяць відділення працюватиме.
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"Але 25 липня у цьому приміщенні хрест-навхрест двері заколотять і поліції вже не буде в цьому (Кагарлицькому, - ред.) районі", – зазначило джерело у поліції.
Стало відомо, що після ліквідації дільниці жителі Кагарлика звертатимуться до Обухівського відділу поліції. Він розташований за 40 кілометрів від Кагарлика.
Перевірятимуть психічне здоров'я поліцейських
Також стало відомо, що обстежать всіх співробітників Кагарлицького відділу поліції, їх приблизно 3 тисячі. У такий спосіб перевірять їх психічне здоров'я. Таке рішення прийняло керівництво обласної поліції.
"Проводяться психологічні обстеження всіх працівників усіх структурних і територіальних підрозділів, щоб виявити і запобігти таким випадкам", зазначило джерело в поліції Київської області.
Зґвалтування в Кагарлику: коротко
- Співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали 2 поліцейських Кагарлицького відділу поліції 25 травня 2020 року. Їх підозрюють у зґвалтуванні 26-річної місцевої жительки.
- Потерпіла звернулась напередодні до лікарні, де заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями. Як з'ясували, 23 травня її викликали в поліцію на допит. Однак поліцейські нібито вирішили з неї познущатись, прикувавши її наручниками. Також стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Підозрюють у зґвалтуванні 2 поліцейських: 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму. Їх одразу ж звільнили, а все відділення Кагарлицької поліції розформували.