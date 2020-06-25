Кагарлицький відділ поліції остаточно ліквідують. Таке рішення прийняли після жорстокого злочину, у якому фігурують поліцейські – зґвалтування 26-річної жінки. На дзвінки місцевих мешканців реагуватиме поліція Обухова.

Таку інформацію надало джерело в поліції Київської області виданню РБК-Україна. Уточнили, що ліквідація поліцейської дільниці відбудеться 25 липня 2020 року – ще рівно місяць відділення працюватиме.

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"Але 25 липня у цьому приміщенні хрест-навхрест двері заколотять і поліції вже не буде в цьому (Кагарлицькому, - ред.) районі", – зазначило джерело у поліції.

Стало відомо, що після ліквідації дільниці жителі Кагарлика звертатимуться до Обухівського відділу поліції. Він розташований за 40 кілометрів від Кагарлика.

Перевірятимуть психічне здоров'я поліцейських

Також стало відомо, що обстежать всіх співробітників Кагарлицького відділу поліції, їх приблизно 3 тисячі. У такий спосіб перевірять їх психічне здоров'я. Таке рішення прийняло керівництво обласної поліції.

"Проводяться психологічні обстеження всіх працівників усіх структурних і територіальних підрозділів, щоб виявити і запобігти таким випадкам", зазначило джерело в поліції Київської області.

До теми. Сьогодні, 25 червня 2020 року, п остраждала у зґвалтуванні у Кагарлику та її захисники дали у Києві пресконференцію. Там адвокатка потерпілої Олена Сотник заявила, що жінці погрожують ще від 13 травня

Зґвалтування в Кагарлику: коротко