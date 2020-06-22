Київський апеляційний суд 22 червня залишив під вартою поліцейських Миколу Кузіва та Сергія Сулиму. Їх підозрюють у груповому зґвалтуванні жінки в Кагарлику.

Апеляційні скарги адвокатів підозрюваних залишили без задоволення. Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду та адвокатка потерпілої Олена Сотник. До речі Зґвалтування у Кагарлику: новою адвокаткою потерпілої стала екснардепка Олена Сотник Що вимагав захист підозрюваних від суду Микола Кузів і Сергій Сулима подали апеляцію на рішення Голосіївського райсуду Києва, який відправив їх під арешт.

Підозрювані домагалися, щоб їх випустили з СІЗО та перевели під домашній арешт.

Водночас суд залишив без змін попереднє рішення суду. Вони залишаються під вартою терміном на 60 діб. Зверніть увагу! Через цей резонансний злочин в суспільстві заговорили про можливу відставку глави МВС Арсена Авакова. У Раді 5 червня зареєстрували постанову

про звільнення Авакова з посади. Водночас Володимир Зеленський роботою міністра задоволений. За словами президента, наразі немає кращого кандидата на цю посаду. Зґвалтування у Кагарлику: що треба знати 25 травня працівники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції, що на Київщині за підозрою у зґвалтуванні.

Раніше до лікарні зверталася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування поліцейськими.

Виявилося, що 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці знущалися з неї, зокрема, прикували наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.

Двох правоохоронців затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.

Правоохоронців одразу ж відсторонили та звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Згодом Кузіва та Сулиму взяли під варту. Цікаво Поліцейський Кузів фігурує у ще одному провадженні