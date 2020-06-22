Зґвалтування в Кагарлику: підозрюваних Кузіва і Сулиму залишили під вартою
Київський апеляційний суд 22 червня залишив під вартою поліцейських Миколу Кузіва та Сергія Сулиму. Їх підозрюють у груповому зґвалтуванні жінки в Кагарлику.
Апеляційні скарги адвокатів підозрюваних залишили без задоволення. Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду та адвокатка потерпілої Олена Сотник.
До речі Зґвалтування у Кагарлику: новою адвокаткою потерпілої стала екснардепка Олена Сотник
Що вимагав захист підозрюваних від суду
- Микола Кузів і Сергій Сулима подали апеляцію на рішення Голосіївського райсуду Києва, який відправив їх під арешт.
- Підозрювані домагалися, щоб їх випустили з СІЗО та перевели під домашній арешт.
- Водночас суд залишив без змін попереднє рішення суду. Вони залишаються під вартою терміном на 60 діб.
Зґвалтування у Кагарлику: що треба знати
- 25 травня працівники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції, що на Київщині за підозрою у зґвалтуванні.
- Раніше до лікарні зверталася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування поліцейськими.
- Виявилося, що 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці знущалися з неї, зокрема, прикували наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Двох правоохоронців затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- Правоохоронців одразу ж відсторонили та звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Згодом Кузіва та Сулиму взяли під варту.