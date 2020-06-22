Внутрішня безпека Нацполіції 25 травня затримала у Кагарлику двох поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні 25-річної жінки. Раніше їх взяли під варту, а 22 червня в Апеляційному суді Києва розглядають зміну їм запобіжних заходів. Новою адвокаткою потерпілої стала екснардепка Олена Сотник.

У постраждалої з Кагарлика новий захист

Окрім колишньої депутатки від "Самопомочі" Олени Сотник, постраждалу у зґвалтуванні у Кагарлику захищають ще четверо адвокатів, з яких троє – жінки, розповіла 24 каналу Сотник.

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Ми взялися за це, щоб довести до кінця справу, суспільний резонанс якої важко переоцінити,

– розповіла адвокатка.

За її словами, ситуація буде катастрофічною, якщо винні у зґвалтуванні не сядуть за ґрати. Сотник з колегами бачить перспективу в успішному розслідуванні справи. Вона переконана, що це важливо як для захисту людей, так і для реформи правоохоронних органів.

Захисниця наголосила також, що намагатимуться довести системний характер катувань поліцією в Україні.

Сотник зазначила, що жінкам, особливо у селах, дуже складно розповідати про насильство, яке застосували щодо них.

Сподіваємося, що ця справа стане прикладом для інших, ґвалтівники сядуть за ґрати, а жінка матиме хороше життя,

– підсумувала екснардепка.

Та додала, що зробить з колегами все, аби досягти такого результату.

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Що відомо про Олену Сотник? Була нардепкою 8-го скликання від "Самопомочі" (2014 – 2019 роки). Під час своєї депутатської каденції була секретарем комітету, головою підкомітету з питань адаптації українського законодавства до законодавства ЄС.



Також входила до Тимчасової слідчої комісії парламенту для проведення розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. На момент обрання до Ради працювала виконавчою директоркою адвокатського об'єднання "Адвокатська група "Солодко і партнери".

Зґвалтування у Кагарлику: коротко