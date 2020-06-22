Зґвалтування у Кагарлику: поліцейський Кузів фігурує у ще одному провадженні
Проти поліцейського Миколи Кузіва, який затриманий за побиття та зґвалтування жінки у Кагарлику, раніше уже було відкрито кримінальне провадження. Справу зареєстрували ще в січні 2020 року.
Провадження зареєстрували ще в січні 2020 року
Кримінальне провадження стосувалось побиття людини. Про це колишній адвокат потерпілої з Кагарлика Євген Мельниченко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
До теми Зґвалтування у Кагарлику: вже колишній адвокат постраждалої розповів нові деталі
Задовго до випадку зґвалтування та побиття дівчини персонажами з Кагарлицького відділення поліції у прокуратурі та ДБР мертвим вантажем лежала справа іншого потерпілого, якого побив, зокрема, і відомий нам тепер Кузів Микола! Кримінальне провадження за цим випадком було зареєстроване ще у січні 2020 року. І мало бути розслідуване ДБР,
– написав Мельниченко.
Мельниченко зазначив: Кузіва навіть не відсторонили від виконання обов'язків. Деталі справи не повідомили через те, що проводять розслідування.
Мельниченко уже не захищає потерпілу
Зазначимо, що Мельниченко уже не захищає потерпілу у "кагарлицькій справі". Адвокат зазначає, що це – через тиск депутатів – як чинних, так і колишніх.
Мельниченко наголосив, що справа стає політизованою, проте не повідомив представники якої політсили у ній зацікавлені.
Зґвалтування у Кагарлику: основне
- 24 травня до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.
- Виявилося, що 23 травня її викликали в Кагарлицьке відділення поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Вранці 25 травня співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.
- Затримані – 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- Правоохоронців звільнили з органів та взяли під варту.