Проти поліцейського Миколи Кузіва, який затриманий за побиття та зґвалтування жінки у Кагарлику, раніше уже було відкрито кримінальне провадження. Справу зареєстрували ще в січні 2020 року.

Провадження зареєстрували ще в січні 2020 року

Кримінальне провадження стосувалось побиття людини. Про це колишній адвокат потерпілої з Кагарлика Євген Мельниченко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Задовго до випадку зґвалтування та побиття дівчини персонажами з Кагарлицького відділення поліції у прокуратурі та ДБР мертвим вантажем лежала справа іншого потерпілого, якого побив, зокрема, і відомий нам тепер Кузів Микола! Кримінальне провадження за цим випадком було зареєстроване ще у січні 2020 року. І мало бути розслідуване ДБР,

– написав Мельниченко.

Мельниченко зазначив: Кузіва навіть не відсторонили від виконання обов'язків. Деталі справи не повідомили через те, що проводять розслідування.

Мельниченко уже не захищає потерпілу

Зазначимо, що Мельниченко уже не захищає потерпілу у "кагарлицькій справі". Адвокат зазначає, що це – через тиск депутатів – як чинних, так і колишніх.

Мельниченко наголосив, що справа стає політизованою, проте не повідомив представники якої політсили у ній зацікавлені.

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