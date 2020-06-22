Против полицейского Николая Кузива, который задержан за избиение и изнасилование женщины в Кагарлыке, ранее уже было открыто уголовное производство. Дело зарегистрировали еще в январе 2020 года.

Производство зарегистрировали еще в января 2020 года

Уголовное производство касалось избиения человека. Об этом бывший адвокат потерпевшей из Кагарлыка Евгений Мельниченко написал на своей странице в Фейсбуке.

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Задолго до случая с изнасилованием и избиением девушки персонажами из Кагарлицкого отделения полиции в прокуратуре и ГБР мертвым грузом лежало дело другого пострадавшего, которого избил в том числе и известный нам теперь Кузив Николай! Уголовное производство по этому случаю было зарегистрировано еще в январе 2020 года. И быть расследовано ГБР,

– написал Мельниченко.

Мельниченко отметил: Кузива даже не отстранили от исполнения обязанностей. Детали дела не сообщили из-за того, что проводят расследование.

Мельниченко уже не защищает потерпевшую

Отметим, что Мельниченко уже не защищает потерпевшую в "Кагарлыкском деле". Адвокат отмечает, что это – из-за давления депутатов – как действующих, так и бывших.

Мельниченко отметил, что дело становится политизированным, однако не сообщил представители какой политсилы в нем заинтересованы.

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