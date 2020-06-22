Изнасилование в Кагарлыке: полицейский Кузив фигурирует в еще одном производстве
Против полицейского Николая Кузива, который задержан за избиение и изнасилование женщины в Кагарлыке, ранее уже было открыто уголовное производство. Дело зарегистрировали еще в январе 2020 года.
Производство зарегистрировали еще в января 2020 года
Уголовное производство касалось избиения человека. Об этом бывший адвокат потерпевшей из Кагарлыка Евгений Мельниченко написал на своей странице в Фейсбуке.
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Задолго до случая с изнасилованием и избиением девушки персонажами из Кагарлицкого отделения полиции в прокуратуре и ГБР мертвым грузом лежало дело другого пострадавшего, которого избил в том числе и известный нам теперь Кузив Николай! Уголовное производство по этому случаю было зарегистрировано еще в январе 2020 года. И быть расследовано ГБР,
– написал Мельниченко.
Мельниченко отметил: Кузива даже не отстранили от исполнения обязанностей. Детали дела не сообщили из-за того, что проводят расследование.
Мельниченко уже не защищает потерпевшую
Отметим, что Мельниченко уже не защищает потерпевшую в "Кагарлыкском деле". Адвокат отмечает, что это – из-за давления депутатов – как действующих, так и бывших.
Мельниченко отметил, что дело становится политизированным, однако не сообщил представители какой политсилы в нем заинтересованы.
Изнасилование в Кагарлыке: основное
- 24 мая в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями.
- Оказалось, что 23 мая ее вызвали в Кагарлыкское отделение полиции на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.
- Утром 25 мая сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.
- Задержанные – 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
- Правоохранителей уволили из органов и взяли под стражу.