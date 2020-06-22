Изнасилование в Кагарлыке: уже бывший адвокат пострадавшей рассказал новые детали
Адвокат Евгений Мельниченко защищал пострадавшую от изнасилования полицейскими в Кагарлыке. Он сообщил, что больше не является защитником потерпевшей благодаря "содействию" группы бывших народных депутатов.
Почему действующий адвокат пострадавшей в Кагарлыке стал бывшим
В деле по Кагарлыку новый поворот, написал в Фейсбуке уже бывший защитник пострадавшей в результате изнасилования в Кагарлыке Евгений Мельниченко.
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Группа бывших народных депутатов, которые недовольны работой ГБР, которые проводят митинги против руководства МВД, решили за моей спиной исключить меня из списка адвокатов потерпевшей,
– написал Мельниченко.
По словам адвоката, сначала бывшие и действующие депутаты его хотели убедить "работать с ними". "Потерпевшая перестала выходить на связь, а потом меня поставили перед фактом. Все зафиксировано, но скоро вы узнаете обо всем сами", – добавил защитник.
Дело становится политизированным
Он не назвал, представителями какой партии были эти депутаты. Однако заявил, что "эта политическая сила будет активно использовать историю с бедной девушкой для собственного пиара и своих целей".
Адвокат утверждает, что дело политизировано. А это не может быть полезным для расследования.
Мельниченко также напомнил, что 22 июня будет апелляция подозреваемых по Кагарлыку относительно меры пресечения.
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Изнасилование в Кагарлыке: основное
- Утром 25 мая сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.
- Ранее в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями.
- Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали его наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.
- Двух полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
- Правоохранителей сразу же уволили. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали. Впоследствии Кузива и Сулима взяли под стражу.