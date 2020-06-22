Адвокат Евгений Мельниченко защищал пострадавшую от изнасилования полицейскими в Кагарлыке. Он сообщил, что больше не является защитником потерпевшей благодаря "содействию" группы бывших народных депутатов.

Почему действующий адвокат пострадавшей в Кагарлыке стал бывшим

В деле по Кагарлыку новый поворот, написал в Фейсбуке уже бывший защитник пострадавшей в результате изнасилования в Кагарлыке Евгений Мельниченко.

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Группа бывших народных депутатов, которые недовольны работой ГБР, которые проводят митинги против руководства МВД, решили за моей спиной исключить меня из списка адвокатов потерпевшей,

– написал Мельниченко.

По словам адвоката, сначала бывшие и действующие депутаты его хотели убедить "работать с ними". "Потерпевшая перестала выходить на связь, а потом меня поставили перед фактом. Все зафиксировано, но скоро вы узнаете обо всем сами", – добавил защитник.

Дело становится политизированным

Он не назвал, представителями какой партии были эти депутаты. Однако заявил, что "эта политическая сила будет активно использовать историю с бедной девушкой для собственного пиара и своих целей".

Адвокат утверждает, что дело политизировано. А это не может быть полезным для расследования.

Мельниченко также напомнил, что 22 июня будет апелляция подозреваемых по Кагарлыку относительно меры пресечения.

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