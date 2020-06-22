Зґвалтування у Кагарлику: вже колишній адвокат постраждалої розповів нові деталі
Адвокат Євген Мельниченко захищав постраждалу від зґвалтування поліцейськими у Кагарлику. Він повідомив, що більше не є захисником потерпілої завдяки "сприянню" групи колишніх народних депутатів.
Чому чинний адвокат постраждалої у Кагарлику став колишнім
У справі по Кагарлику новий поворот, написав у фейсбуці вже колишній захисник постраждалої внаслідок зґвалтування у Кагарлику Євген Мельниченко.
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Група колишніх народних депутатів, які невдоволені роботою ДБР, які проводять мітинги проти керівництва МВС, вирішили за моєю спиною виключити мене зі списку адвокатів потерпілої,
– написав Мельниченко.
За словами адвоката, спершу колишні та чинні депутати його хотіли переконати "працювати із ними". "Потерпіла перестала виходити на зв'язок, а потім мене поставили перед фактом. Все зафіксовано, але скоро ви дізнаєтеся про все самі", – додав захисник.
Справа стає політизованою
Він не назвав, представниками якої партії є ці депутати. Однак заявив, що "ця політична сила буде активно використовувати історію з бідною дівчиною для власного піару та своїх цілей".
Адвокат стверджує, що справа політизується. А це не може бути корисним для розслідування.
Мельниченко також нагадав, що 22 червня буде апеляція підозрюваних по Кагарлику щодо запобіжного заходу.
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Зґвалтування у Кагарлику: основне
- Вранці 25 травня співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.
- Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.
- Виявилося, що 23 травня її викликали в поліцію на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Двох поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- Правоохоронців одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували. Згодом Кузіва та Сулиму взяли під варту.