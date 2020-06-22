Адвокат Євген Мельниченко захищав постраждалу від зґвалтування поліцейськими у Кагарлику. Він повідомив, що більше не є захисником потерпілої завдяки "сприянню" групи колишніх народних депутатів.

Чому чинний адвокат постраждалої у Кагарлику став колишнім

У справі по Кагарлику новий поворот, написав у фейсбуці вже колишній захисник постраждалої внаслідок зґвалтування у Кагарлику Євген Мельниченко.

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Група колишніх народних депутатів, які невдоволені роботою ДБР, які проводять мітинги проти керівництва МВС, вирішили за моєю спиною виключити мене зі списку адвокатів потерпілої,

– написав Мельниченко.

За словами адвоката, спершу колишні та чинні депутати його хотіли переконати "працювати із ними". "Потерпіла перестала виходити на зв'язок, а потім мене поставили перед фактом. Все зафіксовано, але скоро ви дізнаєтеся про все самі", – додав захисник.

Справа стає політизованою

Він не назвав, представниками якої партії є ці депутати. Однак заявив, що "ця політична сила буде активно використовувати історію з бідною дівчиною для власного піару та своїх цілей".

Адвокат стверджує, що справа політизується. А це не може бути корисним для розслідування.

Мельниченко також нагадав, що 22 червня буде апеляція підозрюваних по Кагарлику щодо запобіжного заходу.

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