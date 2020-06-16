Офіс генпрокурора відкрив нові справи проти співробітників райвідділу поліції, яких підозрюють в зґвалтуванні та тортурах жінки.

Там заявили, що застосування насильства поліцією в Кагарлику Київської області було системною практикою, пише "РБК-Україна".

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Начальник спецдепартаменту Офісу генпрокурора по нагляду за розслідуванням фактів катувань в правоохоронних органах Юрій Бєлоусов розповів, що справи були відкриті вже після скандалу зі зґвалтуванням. Фігурантами є, зокрема, Микола Кузів та Сергій Сулима.

Я не можу повідомити деталі цих проваджень, але можу сказати, що це була просто системна практика (застосування насильства – 24 канал) Там, і конкретно з боку цих двох співробітників і в цілому в райвідділі, – додав він.

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