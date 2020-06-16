Насильство було звичним: проти підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику відкрили нові справи
Офіс генпрокурора відкрив нові справи проти співробітників райвідділу поліції, яких підозрюють в зґвалтуванні та тортурах жінки.
Там заявили, що застосування насильства поліцією в Кагарлику Київської області було системною практикою, пише "РБК-Україна".
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Начальник спецдепартаменту Офісу генпрокурора по нагляду за розслідуванням фактів катувань в правоохоронних органах Юрій Бєлоусов розповів, що справи були відкриті вже після скандалу зі зґвалтуванням. Фігурантами є, зокрема, Микола Кузів та Сергій Сулима.
Я не можу повідомити деталі цих проваджень, але можу сказати, що це була просто системна практика (застосування насильства – 24 канал) Там, і конкретно з боку цих двох співробітників і в цілому в райвідділі, – додав він.
Зґвалтування в Кагарлику: що відомо
- 25 травня правоохоронці у Кагарлику викликали місцеву жительку на допит в поліцію як свідка. Жінку катували і ґвалтуваликілька годин.
- Обвинувачені – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима.
- Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили. Йому на голову одягали протигаз і били кийками. У чоловіка зламані ребра та ніс.
- 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.
- Відділення Кагарлицької поліції розформували, а його співробітників відправлять на переатестацію. Водночас у Раді почали збирати голоси за відставку главу МВС Арсена Авакова.