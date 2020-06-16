Насилие было привычным: против подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке открыли новые дела
Офис генпрокурора открыл новые дела против сотрудников райотдела полиции, которых подозревают в изнасиловании и пытках женщины.
Там заявили, что применение насилия полицией в Кагарлыке Киевской области было системной практикой, пишет "РБК-Украина".
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Начальник спецдепартамента Офиса генпрокурора по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов рассказал, что дела были открыты уже после скандала с изнасилованием. Фигурантами являются, в частности, Николай Кузив и Сергей Сулима.
Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применение насилия – 24 канал) Там и конкретно со стороны этих двоих сотрудников, и в целом в райотделе,
– добавил он.
Изнасилование в Кагарлыке: что известно
- 25 мая правоохранители в Кагарлыке вызвали местную жительницу на допрос в полицию как свидетеля. Женщину пытали и насиловали несколько часов.
- Обвиняемые – это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
- Тогда в отделении полиции был еще один мужчина, которого правоохранители тоже избили. Ему на голову надевали противогаз и били дубинками. У мужчины сломаны ребра и нос.
- 26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые свою вину не признают.
- Отделение Кагарлыкской полиции расформировали, а его сотрудников отправят на переаттестацию. В то же время в Раде начали собирать голоса за отставку главы МВД Арсена Авакова.