Офис генпрокурора открыл новые дела против сотрудников райотдела полиции, которых подозревают в изнасиловании и пытках женщины.

Там заявили, что применение насилия полицией в Кагарлыке Киевской области было системной практикой, пишет "РБК-Украина".

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Начальник спецдепартамента Офиса генпрокурора по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов рассказал, что дела были открыты уже после скандала с изнасилованием. Фигурантами являются, в частности, Николай Кузив и Сергей Сулима.

Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применение насилия – 24 канал) Там и конкретно со стороны этих двоих сотрудников, и в целом в райотделе,

– добавил он.

Изнасилование в Кагарлыке: что известно