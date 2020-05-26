Другого підозрюваного у зґвалтуванні жінки у Кагарлику Кузіва взяли під варту: фото

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву. Чоловіка підозрюють у побитті та співучасті у зґвалтуванні 26-річної жінки у Кагарлику.

Кузіва взяли під варту без права внесення застави на 60 діб, повідомляє 24 канал. Загалом йому загрожує до 8 років за ґратами.

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Реакція Кузіва у суді

Підозрюваний також своєї провини не визнав. Зауважимо, що у Миколи Кузіва розбиті кисті рук, а під час засідання суду він приховував своє обличчя листками з паперу.



Кузів приховував обличчя у суді / Фото Людмили Гаврилюк (24 канал)

Іншого підозрюваного у злочині Сергію Сулиму суд також відправив під варту на 60 діб без права внесення застави. Як це було – тут.