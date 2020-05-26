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Другого підозрюваного у зґвалтуванні жінки у Кагарлику Кузіва взяли під варту: фото

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Суд над Миколою Кузівим з Кагарлику: фото та запобіжний захід
Михайло Кузів на засіданні ховав обличчя / Фото Людмили Гаврилюк (24 канал)

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву. Чоловіка підозрюють у побитті та співучасті у зґвалтуванні 26-річної жінки у Кагарлику.

Кузіва взяли під варту без права внесення застави на 60 діб, повідомляє 24 канал. Загалом йому загрожує до 8 років за ґратами.

Раніше Підозрюваного у зґвалтуванні жінки у Кагарлику Сулиму взяли під варту: фото з суду

Реакція Кузіва у суді

Підозрюваний також своєї провини не визнав. Зауважимо, що у Миколи Кузіва розбиті кисті рук, а під час засідання суду він приховував своє обличчя листками з паперу.

кузів суд згватулвання
Кузів приховував обличчя у суді / Фото Людмили Гаврилюк (24 канал)

Іншого підозрюваного у злочині Сергію Сулиму суд також відправив під варту на 60 діб без права внесення застави. Як це було – тут.

Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: коротко про головне

  • Поліцейські закували 26-річну жінку у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували. Усе це сталося 23 травня у відділку поліції.
  • У цей час у відділку поліції був ще один чоловік, його теж побили.
  • Поліцейськими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, зараз тримає слідство.
  • Все відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Рішення суду Згвалтування Зґвалтування у Кагарлику
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