Другого підозрюваного у зґвалтуванні жінки у Кагарлику Кузіва взяли під варту: фото
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву. Чоловіка підозрюють у побитті та співучасті у зґвалтуванні 26-річної жінки у Кагарлику.
Кузіва взяли під варту без права внесення застави на 60 діб, повідомляє 24 канал. Загалом йому загрожує до 8 років за ґратами.
Раніше Підозрюваного у зґвалтуванні жінки у Кагарлику Сулиму взяли під варту: фото з суду
Реакція Кузіва у суді
Підозрюваний також своєї провини не визнав. Зауважимо, що у Миколи Кузіва розбиті кисті рук, а під час засідання суду він приховував своє обличчя листками з паперу.
Кузів приховував обличчя у суді / Фото Людмили Гаврилюк (24 канал)
Іншого підозрюваного у злочині Сергію Сулиму суд також відправив під варту на 60 діб без права внесення застави. Як це було – тут.
Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: коротко про головне
- Поліцейські закували 26-річну жінку у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували. Усе це сталося 23 травня у відділку поліції.
- У цей час у відділку поліції був ще один чоловік, його теж побили.
- Поліцейськими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, зараз тримає слідство.
- Все відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.